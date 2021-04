EN DIRECT à 12 h 30 : des changements à la stratégie de vaccination au Manitoba

La présence de la troisième vague et l’approvisionnement en vaccins incitent le Manitoba à apporter des modifications à sa campagne de vaccination.

La Dre Joss Reimer, médecin en chef du ministère de la Santé et des Aînés et responsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination contre la COVID-19, fait le point sur les vaccins. Elle sera accompagnée de Johanu Botha, coresponsable du groupe de travail.

L’âge d’admissibilité au vaccin pour le grand public passe à 59 ans, et 39 ans pour les personnes issues de Premières Nations.

Dans une séance d’information destinée à la presse mercredi matin, Johanu Botha a indiqué que la province vise à réduire le nombre de petites cliniques mobiles, surtout en régions rurales, à partir de la semaine prochaine.

La province veut ainsi concentrer les efforts de vaccination là où il y a davantage de propagation du virus et de ses variants, dans des zones urbaines comme Winnipeg.

Elle privilégiera aussi les plus gros canaux de distribution, c’est-à-dire les supercentres et les plus grosses cliniques mobiles.

Johanu Botha a également mentionné que les arrivages de doses du vaccin Pfizer sont plutôt stables, diminuant les craintes de devoir annuler des rendez-vous en raison d’un manque d’approvisionnement. Concrètement, le Manitoba ouvrira donc davantage de plages de rendez-vous dans ses supercliniques.

La province s’attend même à recevoir plus de doses du vaccin Pfizer en mai.

La campagne de vaccination doit toutefois toujours composer avec des retards dans la livraison des doses de Moderna. Elle attend les 28 400 doses qui doivent arriver cette semaine afin de combler le retard des dernières semaines. Les 42 000 doses qui étaient prévues dans la semaine du 19 avril n’arriveront pas avant la fin du mois, ce qui représente le troisième retard dans les livraisons de Moderna.

À ce jour, le Manitoba a reçu un total de 458 410 doses, soit :

284 310 doses du vaccin de Pfizer-BioNTech;

90 000 doses du vaccin de Moderna;

84 100 doses du vaccin d’AstraZeneca-Covishield.

Jusqu’à maintenant, 299 821 doses ont été administrées, 96 554 doses ont été livrées à des partenaires de vaccination, chez les Premières Nations ou encore en cliniques médicales ou en pharmacies, et 57 347 doses sont réservées pour des rendez-vous dans les 10 prochains jours.

Un prochain supercentre ouvrira à Steinbach en mai, au 296 avenue Lumber. Ce sera le deuxième supercentre de la région sanitaire Santé sud. La province prévoit que chaque région sanitaire aura deux supercentres. Des annonces seront faites prochainement.

Radio-Canada Manitoba diffuse en direct ce point de presse, avec l’aide d’un interprète pour une grande partie de l’événement.

Détails à venir.