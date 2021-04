Le conseil de Tecumseh va reconsidérer la vente au détail de cannabis

Le conseil municipal a voté en faveur du réexamen de sa décision antérieure de ne pas autoriser la vente au détail de cannabis. L'administration de la municipalité doit maintenant présenter un rapport au conseil d'ici juin, qui comprendra les commentaires de la communauté.

Nous n'avons jamais dit ''jamais''. Une citation de :Gary McNamara, maire de Tecumseh

M. McNamara a expliqué que l'industrie du cannabis au détail était assez nouvelle au moment où son conseil avait décidé de se retirer le 11 décembre 2018. Il a précisé, qu'a l'époque, il ne connaissait pas l'impact que l'industrie aurait.

Il a souligné qu'il avait été préoccupé par le flânage potentiel, par une possible augmentation des intreventions policières et par le fait que cela pourrait provoquer des désordres dans la communauté.

Cependant, a-t-il ajouté, à la lumière du déploiement dans la province, aucun de ces problèmes ne semble s’être concrétisé.

Une ville à part

La Ville est la seule municipalité de Windsor-Essex qui n'a pas encore approuvé les détaillants de cannabis.

Mardi soir, les conseillers de Tecumseh ont entendu trois délégués — Sam Katzman, Robert Katzman et Melissa Boow — parler du besoin de détaillants de cannabis dans la région.

MM. Katzman possèdent et exploitent les entreprises Greentown Cannabis et The We Store Cannabis à Windsor.

Le duo père-fils a expliqué que les magasins apporteraient des emplois dans la région et a souligné qu'ils avaient deux emplacements en tête pour des points de vente à Tecumseh.

C'est une opportunité fantastique à tous les points de vue. Une citation de :Robert Katzman, co-propriétaire de Greentown Cannabis et The We Store Cannabis

De son côté, Mme Boow, propriétaire de l’entreprise House of Hemp Inc. à Tecumseh, a déclaré que son magasin envisageait d'inclure des produits à base de cannabis.

Bien qu'elle dise comprendre le niveau d'inquiétude et d'incertitude entourant l'industrie émergente du cannabis , elle estime que si la distribution et la réglementation restent responsables, l'industrie peut profiter à la communauté.

En date de mercredi, 24 magasins de détail de Windsor-Essex ont été approuvés et 27 autres cherchent à obtenir l'approbation de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario, qui réglemente l'industrie.

En mars dernier, la Ville de LaSalle a fait le saut dans l’industrie.

Avec les informations de CBC News