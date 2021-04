1559 nouveaux cas de COVID-19 et 7 décès de plus au Québec

La santé publique fait également état dans son bilan quotidien de 7 nouveaux décès, ce qui porte à 10 763 le total des pertes de vie liées à la COVID-19 depuis février 2020.

Parmi les décès recensés, un est survenu au cours des dernières 24 heures et six ont eu lieu entre le 7 et le 12 avril.

Le nombre des hospitalisations a, quant à lui, augmenté de 17 par rapport aux données de la veille, pour un total de 660 patients alités en raison de la COVID-19. Parmi ceux-ci, 152 sont traités aux soins intensifs, soit 2 de plus que la veille.

Il y a une semaine, on dénombrait 566 hospitalisations au Québec. Il s'agit donc d'une augmentation nette de 94 hospitalisations par rapport à la semaine dernière.

Les opérations de dépistage se poursuivent pendant ce temps dans la province, où 44 183 tests ont été effectués le 12 avril.

L’évolution de la COVID-19 au Québec

Où en est la vaccination?

Pendant ce temps, la campagne de vaccination de masse se poursuit au Québec, où 68 192 doses ont été administrées mardi, pour un total de 2 075 808 depuis le début de la campagne de vaccination, le 14 décembre dernier.

Jusqu’à maintenant, 2 660 185 doses ont été reçues au Québec et plus de 24 % de la population a reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19.

Québec a reçu cette semaine la livraison de 230 490 doses de Pfizer-BioNTech et attend toujours la livraison de 176 400 doses supplémentaires de Moderna.

Par ailleurs, 55 160 doses d'AstraZeneca reçues la semaine dernière sont toujours en transit dans le réseau , selon le ministère de la Santé du Québec.

Rappelons qu’à compter d’aujourd’hui, les personnes souffrant de maladies chroniques et les travailleurs désignés comme étant essentiels par Québec peuvent commencer à prendre rendez-vous pour recevoir un vaccin contre la COVID-19.

Progression des variants

À ce jour, 18 244 cas de nouveaux variants ont été détectés par criblage des échantillons positifs au Québec.

Selon les données de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 73,1 % des échantillons positifs criblés ces 7 derniers jours étaient des variants.

Les régions les plus touchées actuellement par les variants, selon la santé publique, sont Montréal avec 5410 cas, la Capitale-Nationale (4210), l'Outaouais (1578), Laval (1220) et la Montérégie (1188).

Les éclosions

Selon les données de la santé publique, on compte 1044 éclosions de COVID-19 actives dans la province.

583 dans des milieux de travail;

254 dans les écoles;

81 dans les garderies;

72 en milieu de vie et de soins;

29 dans des activités et événements;

20 dans d'autres établissements;

5 dans d’autres milieux.

Les foyers de contagion

La région actuellement la plus active en termes de contagion au Québec demeure la Capitale-Nationale avec un taux de cas actifs de 416,2 par tranche de 100 000 habitants.

Viennent ensuite Chaudière-Appalaches et l’Outaouais avec des taux respectifs de 363,3 et 188,8 cas pour 100 000 habitants.

Laval et Montréal suivent avec des taux de 172,2 et 166,5 pour 100 000 habitants.

La moyenne québécoise est quant à elle de 159 pour 100 000 habitants.