Le NPD albertain en territoire majoritaire à deux ans des élections, selon un sondage

Malgré une proportion importante d’électeurs à la recherche d’une troisième option, l’opposition néo-démocrate pourrait facilement remporter les élections si elles avaient lieu aujourd’hui, révèle le sondage.

En 2018, le Parti conservateur uni (PCU) a pris le pouvoir avec le soutien de 55 % de la population. Mais après des mois de pandémie et de difficultés économiques, et aux prises avec une crise interne, le PCUParti conservateur uni ne récolterait plus que 33 % des votes, selon les résultats du sondage.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD), qui a fait des gains relativement modestes, mais stables, en aurait 40 %. Il s’emparerait également de la région clé de Calgary.

On dit souvent que l’Alberta est un tabouret à trois pattes et qu’un Parti doit en gagner deux pour remporter les élections , avance la principale responsable du sondage, Janet Brown. Ces trois pattes sont Calgary, Edmonton, et le reste de la province. En ce moment, les chiffres nous montrent que le NPD en a deux.

Plus que le pourcentage d’appui à travers la province, c’est cette répartition géographique qui, selon elle, met le NPD en bonne posture pour remporter la majorité des sièges.

Quitter le navire conservateur uni… pour aller où?

En deux ans, le PCUParti conservateur uni a perdu 22 points dans les intentions de vote, alors que le NPD n'en a gagné que 7.

Quelques déserteurs conservateurs ont pu se tourner vers le Parti albertain Wildrose pour l'indépendance, qui récolte 5 % des intentions de vote au niveau provincial, à égalité avec le Parti albertain.

Cependant, Janet Brown fait remarquer que 11 % des électeurs ont plutôt coché la case non spécifiée pour leur intention de vote.

Dans un sens, le troisième parti en Alberta est cette catégorie de vote autre ou non spécifiée , dit-elle, précisant que cette grande inconnue pourrait avoir un impact important sur l'issue d'une campagne électorale.

Avec des informations de Drew Anderson