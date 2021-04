L'Ontario recense 4156 nouveaux cas de COVID-19 et 28 morts de plus

Le nombre de patients décédés du coronavirus a presque doublé depuis la dernière mise à jour provinciale. L'Ontario enregistre 28 décès de plus, mardi, un autre funeste sommet sur le mois écoulé.

Le nombre total de morts de la COVID-19, en Ontario, s'élève désormais à 7610 personnes depuis le début de la pandémie.

Plus en détail, Toronto enregistre 1254 nouveaux cas de contamination à la COVID-19; la région de Peel, 593; la région de York, 476; Ottawa, 340, et la région de Durham, 248.

Les groupes d'âge les plus touchés restent les 20 à 39 ans (1490 cas), suivis des 40 à 59 ans (1271 cas).

L'Ontario enregistre néanmoins 3160 guérisons de plus, au mitan de la relâche scolaire.

Variants préoccupants

Il y a plus de 4000 cas confirmés supplémentaires en Ontario des trois principaux variants, des mutations plus contagieuses et souvent plus virulentes du coronavirus.

Nombre de cas confirmés du variant britannique : 3980 (+33)

Nombre de cas confirmés du variant sud-africain : 84 (+3)

Nombre de cas confirmés du variant brésilien : 176 (+30)

Hospitalisations

Le nombre d'hospitalisations liées à la pandémie grimpe à 1877 (+55).

Le nombre de patients aux soins intensifs continue aussi d'augmenter, dépassant largement le sommet de 420 atteint durant la deuxième vague.

Nombre de patients aux soins intensifs : 642 (+16)

Nombre de patients sous respirateur : 442 (+20)

Vaccination

Selon le ministère de la Santé, 112 817 doses de vaccins ont été administrées mardi, ce qui dépasse le précédent record de 108 563 injections atteint le 8 avril.

Au total, 337 206 personnes dans la province ont reçu les deux doses d'un vaccin contre la COVID-19.

L'Ontario a maintenant administré 3 422 972 doses, soit environ 76 % des 4 506 495 doses reçues du gouvernement fédéral.

Environ 400 000 de ces doses totales sont arrivées seulement mardi. Les retards d'approvisionnement ont même entraîné la fermetures de cliniques à Toronto.

Le groupe de travail sur la vaccination a indiqué qu'il était actuellement possible d'effectuer jusqu'à 150 000 vaccinations par jour.

Le premier ministre Doug Ford s'est fixé comme objectif d'administrer une première dose à 40 % des adultes désireux de se faire vacciner d'ici fin avril, avec la levée de l'ordre de rester à domicile.