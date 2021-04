Vaccination des travailleurs essentiels et des personnes ayant une maladie chronique

Le ministère de la Santé et des Services sociaux décrit les travailleurs essentiels comme ceux oeuvrant dans des milieux à risque important d’éclosion. Une preuve d’emploi sera demandée aux sites de vaccination.

Liste des travailleurs ciblés le personnel des écoles primaires et secondaires;

le personnel des milieux de garde pour enfants;

le personnel de la sécurité publique (pompiers, policiers et centres de détention);

les travailleurs étrangers temporaires du milieu agricole;

les travailleurs des organismes communautaires soutenus par le Programme de soutien aux organismes communautaires.

Ailleurs au Québec, le personnel des secteurs miniers en région éloignée est visé par cette annonce. Toutefois, l’Abitibi-Témiscamingue n'est pas considérée comme une région éloignée.

Les maladies chroniques

Les personnes ayant une maladie chronique et admissibles au vaccin seront contactées par la santé publique. Elles n'ont pas à sélectionner de plage horaire sur le portail Clic Santé.

Les groupes visés sont les personnes hospitalisées et à risque de complications liées au coronavirus, les patients suivis pour de la dialyse rénale, qui reçoivent des traitements pour un cancer ou qui ont reçu une greffe. Un médecin traitant doit recommander la vaccination.

Les personnes qui devront recevoir une dose de vaccin en compagnie d'un allergologue seront aussi contactées.

Vaccination en Abitibi-Témiscamingue

La santé publique avait déjà annoncé que les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux qui n’étaient pas visés par la phase 1 et ceux qui ne font pas partie des équipes du CISSS-ATCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue peuvent aussi prendre rendez-vous pour recevoir le vaccin.

Les personnes âgées de 60 ans et plus peuvent prendre un rendez-vous en Abitibi-Témiscamingue depuis le 31 mars.

La prise de rendez-vous se fait via le portail Clic Santé ou par téléphone au 1 877 644-4545.

Les cliniques de vaccination se trouvent à Amos, La Sarre, Rouyn-Noranda, Val-d’Or, Senneterre, Témiscaming et Ville-Marie.