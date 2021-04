Décès du financier déchu Bernard Madoff

Le financier Bernard Madoff, à l’origine de la plus grande fraude pyramidale de l'histoire, est décédé dans une prison fédérale américaine, ont confirmé mercredi les autorités pénitentiaires.

Selon des sources carcérales citées par l'Associated press, Bernard Madoff serait mort de causes naturelles à l’âge de 82 ans au Federal Medical Center de Butner, en Caroline du Nord.

L'année dernière, les avocats du financier ont déposé des documents judiciaires pour tenter d'obtenir sa libération dans le cadre de la pandémie de COVID-19, affirmant qu'il souffrait d'une maladie rénale en phase terminale et d'autres problèmes médicaux chroniques. La demande avait été rejetée.

Bernard Madoff a été condamné en juin 2009 à 150 ans de prison après avoir plaidé coupable à 11 chefs d'accusation de fraude et blanchiment d'argent. Il a escroqué des milliers de ses clients et investisseurs qu’il a floués de plusieurs milliards de dollars au fil des années en falsifiant notamment les relevés de leurs placements.

Un administrateur judiciaire nommé par le tribunal a réussi à récupérer plus de 13 milliards de dollars sur les 17,5 milliards que les investisseurs avaient placés dans l'entreprise de Bernard Madoff.

Au moment de son arrestation, de faux relevés de compte indiquaient aux clients que leurs avoirs valaient 60 milliards de dollars.

Bernard Madoff, une figure bien en vue de Wall Street qui fut président du Nasdaq au début des années 1990, utilisait un montage de Ponzi pour orchestrer cette fraude à partir de sa société de conseil en investissements.

Un montage Ponzi est une structure pyramidale où les investisseurs arrivés en premier sont rémunérés avec l'argent versé par les investisseurs les plus récents, avec promesse de rendements anormalement élevés. C'est ce qu'on appelle dans le langage courant une pyramide . Connue depuis des décennies, cette pratique est illégale et condamnée par la justice.

Bernard Madoff a grandi dans une famille juive modeste de New York, où il a fondé une société de courtage à la fin des années 1950.

Après avoir connu du succès en capitalisant sur le développement de l'informatique, Bernard Madoff a commencé à offrir des services de courtage, qui ont connu à leur tour beaucoup de succès.

Attirés par des promesses de rendements élevés et stables dans un univers boursier par définition volatile et imprévisible, de grandes institutions financières et des particuliers fortunés lui ont confié des milliards de dollars, que Madoff utilisait ensuite pour gonfler artificiellement les rendements.

En incluant les faux profits déclarés aux clients, les pertes financières totales liées à cette affaire sont estimées à plus de 65 milliards de dollars.