Liaisons régionales : Entente probable entre Air Canada et Pascan Aviation

L’aide fédérale de 5,9 milliards de dollars accordée à Air Canada prévoit que le transporteur reprenne une partie de son service régional.

Il y a des marchés pour lesquels l'offre de service d'Air Canada, avec les avions Q400 de 78 places, ça ne fait pas de sens. Ce sont de trop gros avions pour les besoins , explique le copropriétaire de Pascan Aviation, Yani Gagnon, en entrevue à l'émission Bon pied, bonne heure.

Selon cette entente interligne, ces liaisons régionales seront assurées par des transporteurs régionaux, comme Pascan Aviation.

Un passager, par exemple à Gaspé qui veut aller à Paris, va pouvoir acheter un billet Gaspé-Paris sur Air Canada, et à cause de l'entente interligne, Pascan va faire la portion Gaspé-Montréal et la connexion va se faire de façon limpide, les bagages vont suivre.

Une citation de :Yani Gagnon, copropriétaire de Pascan Aviation