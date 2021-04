Grève des enseignants en Abitibi-Témiscamingue : « Il faut que ça change »

Les travailleurs au préscolaire, primaire, secondaire, à la formation professionnelle et générale des adultes sont sans contrat de travail depuis plus d’un an.

On veut envoyer un message clair au gouvernement. On en a assez. Il faut que ça change , indique Karine Lessard, enseignante à l’école Notre-Dame-de-Grâce de Rouyn-Noranda.

Des enseignants en grève le 14 avril devant l'école primaire Notre-Dame-de-Protection de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

En grève devant son école, elle déplore le peu d’avancement aux tables de négociations.

On demande plus de soutien pour les élèves en difficulté, plus d’éducateurs dans nos classes, plus d’orthopédagogues pour aider les élèves en difficulté. On demande une baisse de ratio. Au primaire, c’est jusqu’à 26 élèves par classe. On n’a pas beaucoup de temps à accorder à chacun des enfants , décrit Karine Lessard.

Des enseignants rencontrés près des écoles disent ressentir le soutien des parents. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Cindy Ménard, enseignante à l’école primaire Notre-Dame-de-Protection de Rouyn-Noranda souhaite aussi avoir un peu plus de temps pour planifier les matières à enseigner en classe.

On a des ratios d’élèves quand même assez importants. Les classes sont nombreuses. On a beaucoup de différences entre les élèves, ce qui fait que l’enseignement devient plus difficile , soutient-elle.

