73 000 enseignants en grève : l'école à la maison pour des milliers d'élèves

Les centres de services scolaires ont tenté sans succès de rendre cette grève illégale devant le Tribunal du travail.

Les centres de services scolaires affirmaient que le débrayage des enseignants mettait en péril la santé et la sécurité des élèves. Ils dénonçaient également les conséquences de cette grève sur le transport des écoliers, la surveillance des élèves et les services de garde.

Pour ces raisons, plusieurs centres de services scolaires ont pris la décision de faire l'école à la maison aujourd'hui, à compter de 9 h 45. La logistique d'amener les élèves sur les bancs d'école une fois l'avis de grève levé aurait été trop compliqué, explique le centre scolaire Marie-Victorin, sur la rive sud de Montréal.

D'autres services scolaires se sont toutefois adaptés et ont retardé le début des classes en présentiel.

Dans la Capitale-Nationale, en Outaouais et en Chaudière-Appalaches, des milliers d'élèves doivent déjà suivre leurs cours à distance en raison des mesures d'urgence en vigueur. Ceux qui sont touchés par l'avis de grève débuteront donc leurs activités un peu plus tard.

Les syndicats expliquent quant à eux que le but de cette grève était de déranger le moins possible les élèves. On voulait une grève innovante parce qu'on ne voulait pas pénaliser les élèves, on ne voulait pas pénaliser les familles. On voulait pénaliser l'administration , indique la présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement, Josée Scalabrini.

Revendications

Les enseignants du Québec sont sans contrat de travail depuis plus d'un an. Ils réclament des améliorations significatives dans leur quotidien, notamment par une meilleure composition des classes et des ajouts de services, un allègement de la tâche, de meilleurs salaires et moins de précarité.

Il y a grève ce matin, parce que les enseignants disent : il y a urgence , affirme Josée Scalabrini. Selon elle, le gouvernement n'est pas sérieux dans ses efforts de négociation. Ça fait un an qu'on aurait pu chercher ensemble des solutions, qu'on aurait pu faire de réelles négociations, mais jamais les porte-paroles patronaux n'ont eu les mandats. Oui, il y avait une présence aux tables, mais il n'y avait pas de mandats .

Au total, 58 centres de services scolaires et commissions scolaires anglophones sont concernés par ce mouvement de grève.

Plus de détails à venir