Corridor sanitaire de la rue Jacques-Cartier : les résultats des consultations dévoilés

Les riverains et les Gatinois ont été invités à se prononcer entre le 1er novembre et le 1er décembre 2020, et du 18 décembre 2020 au 22 janvier 2021 sur le projet mis en place l'an dernier pour assurer le respect des mesures sanitaires sur la rue achalandée, tant par les piétons que les cyclistes, durant la pandémie.

Les résultats des consultations auront pour but d’alimenter la réflexion dans le cadre de l’élaboration d’un plan de mise en valeur et d’animation de la rue Jacques-Cartier pour l’avenir , peut-on lire dans un communiqué.

Des résultats mitigés chez les riverains

Seuls 51 des 123 questionnaires distribués aux riverains de la rue Jacques-Cartier ont été remplis.

Leur opinion sur la pertinence, l’adhésion au projet de corridor sanitaire et sa récurrence est polarisée , alors que 23 répondants ont jugé le projet tout à fait injustifié et 17 tout à fait justifié .

Vingt-quatre riverains se sont dits favorables au corridor sanitaire, alors que 27 y sont défavorables.

25 [souhaitent] des mesures pour donner plus d’espace au transport actif à chaque année durant l’été alors que 19 jugent qu’on ne devrait pas l’envisager même en contexte de pandémie.

Parmi les irritants du projet, les riverains ont identifié le non-respect de la signalisation et des parcours plus longs. L’avantage le plus marquant, identifié par 67 % des répondants, est l’amélioration de la qualité de vie.

Des affiches indiquaient où pouvaient circuler les cyclistes et les piétons (archives). Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Une signalisation plus esthétique est l’ajustement avec la plus grande récurrence (37 %) mais les riverains défavorables au projet priorisent d’abord un sens unique et des mesures ponctuelles lors d’événements ou lors des fins de semaine , indiquent les résultats des consultations.

Une majorité des répondants (61 %) ont aussi proposé de réduire la vitesse à 30 km/h sur la rue Jacques-Cartier.

Un projet apprécié des Gatinois

Des 252 Gatinois qui ont répondu à la consultation sur une autre plateforme, soit à une ou plusieurs questions et énoncés, près de la moitié (47 %) ont affirmé que les mesures en place l’été dernier les ont amenés à se rendre plus fréquemment sur la rue Jacques-Cartier.

Cinq pour cent d’entre eux ont indiqué avoir découvert le secteur en visitant la rue pour une première fois.

55 % ont privilégié un mode de déplacement actif pour se rendre et circuler sur la rue et la raison principale pour s’y rendre est pour y faire du vélo ou marcher (37 %) ou profiter de tout ce que la rue a à offrir.

Le corridor sanitaire a satisfait 64 % des répondants qui ont signalé avoir apprécié leur visite pendant la durée du projet.

La rue devait être fermée jusqu'au 30 septembre 2020. Elle a rouvert le 8 septembre (archives). Photo : Radio-Canada / Fiona Collienne

Toutefois, plus de la moitié (63 %) croient que la présence, entre autres, de piétons, de cyclistes et de triporteurs peut occasionner des conflits. Ainsi, 75 % ont fait part de leur accord à ce que davantage de mesures soient mises en place pour sécuriser la présence des différents usagers.

Les Gatinois se sont aussi exprimés en faveur d’une réduction de la vitesse à 30 km/h (58 %), mais se sont positionnés à 59 % contre un sens unique sur toute la rue.

Par ailleurs, les participants souhaitent une bonification du mobilier urbain et d’ombrage (95 %) et une bonification de l’offre culturelle et événementielle (91 %) pour sa mise en valeur .

Boucler la boucle

Mme Nadeau a déclaré, par voie de communiqué, que les résultats rendus publics permettent de boucler la boucle sur ce projet qui a suscité des réactions autant positives que négatives .

Myriam Nadeau, conseillère du district Pointe-Gatineau (archives) Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Cette rétroaction est aussi le début […] d’une réflexion pour proposer des façons de mettre en valeur ce lieu unique et au bénéfice du plus grand nombre de Gatinois et Gatinoise à l’année, pandémie ou pas. Une citation de :Myriam Nadeau, conseillère du district Pointe-Gatineau

La conseillère souhaite concevoir prochainement un plan de mise en valeur et d’autres consultations auront lieu.