Matinée chamboulée par la grève dans les écoles de l’Estrie

Quelque 73 000 enseignants du primaire, du secondaire et de la formation professionnelle sont en grève jusqu'à 9 h 30 ce mercredi matin au Québec. En Estrie , la grève touche les Centres de services scolaires de la région de Sherbrooke, des Haut-Cantons et des Sommets ainsi que la Commission scolaire Eastern Townships. Le transport scolaire sera suspendu le matin, tout comme les services de garde.

Le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke a décidé d'annuler tous les cours pour tout l'avant-midi pour des raisons de sécurité. On souhaite étendre la période d’arrivée le plus possible , explique Donald Landry, secrétaire général du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke.

On souhaite que les brigadiers scolaires reviennent sur l’heure du midi. Il n’y a pas de brigadiers scolaires à 9 h 30 et à 10 h. En territoire urbain très dense, très congestionné, il y a des enjeux majeurs à penser recommencer à 9 h 30 , rappelle-t-il.

Du côté du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons, les cours reprennent à 10 h ce matin. Au Centre de services scolaire des Sommets, la reprise des cours est prévue à 9 h 40. À la Commission scolaire Eastern Townships, tous les cours seront donnés à distance ce mercredi.

D’ailleurs, ce sont les parents qui devront assurer le transport scolaire. Les directions d'écoles craignent par ailleurs des problèmes de congestion aux abords des écoles et appellent les parents à la prudence.

Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke Les classes seront annulées pour l'avant-midi. Elles reprendront à des heures différentes, selon l'heure de dîner des élèves. Au primaire, celle-ci varie de 11 h 08 à 12 h 05. Au secondaire, les cours reprendront à 12 h ou 12 h 30. La liste complète se trouve sur cette publication de la CSSRS  (Nouvelle fenêtre)  .

 . Quant au transport scolaire, incluant les berlines, il est annulé en avant-midi, mais se fera normalement en fin de journée. Si des élèves ne peuvent se rendre à l'école en raison de difficultés de transport, l'absence sera considérée comme motivée.

Les services de garde seront fermés jusqu'à midi. Un service de dépannage ouvrira à 9 h 45.

Aucun service de repas ne sera offert. Centre de services scolaire des Hauts-Cantons Les cours reprendront à 10 h pour tous les niveaux scolaires, et se termineront à l'heure habituelle.

Le transport scolaire sera annulé le matin, mais se fera normalement en fin de journée. Les parents sont invités à venir reconduire leurs enfants entre 9 h 45 et 10 h. L'établissement étant fermé avant 9 h 45, les marcheurs sont également invités à ne pas se présenter à leur établissement scolaire avant cette heure.

Les services de garde ne seront pas disponibles en début de journée. Centre de services scolaire des Sommets Les cours commenceront au plus tôt à 9 h 40, selon l'arrivée des élèves, et termineront à l'heure habituelle. Si l'élève n'est pas présent, le parent est invité à motiver son absence. Quant à la formation aux adultes et la formation professionnelle, les cours débuteront à 9 h 30.

Le transport scolaire sera annulé en début de journée, mais le service reprendra en fin de journée. Les parents sont invités à venir reconduire leurs enfants entre 9 h 40 et 10 h 30. Les marcheurs doivent également respecter cet horaire.

Les services de garde seront fermés en matinée, mais reprendront le service pour l'heure du dîner. Commission scolaire Eastern Townships Tous les cours se donneront à distance.

Il n’y aura pas de service de garde.

La grève est prévue de 00 h 01 à 9 h 30, mercredi matin, en raison de l'échec des négociations avec le gouvernement. Elle concerne des enseignants des niveaux préscolaire, primaire, secondaire et de la formation professionnelle, dans les centres de services scolaires francophones et les commissions scolaires anglophones, représentés par la CSQ.

Les enseignants du Québec sont sans contrat de travail depuis plus d’un an. Le personnel enseignant réclame notamment des améliorations dans leurs conditions de travail, notamment une meilleure composition des classes et des ajouts de services, un allègement de leurs tâches et de meilleurs salaires.