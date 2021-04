Un second ramadan bouleversé par la COVID-19

C’est la deuxième année qu’on va vivre le ramadan dans un contexte très spécial, celui de la pandémie. C’est très difficile pour la communauté, explique Ibrahim Sballil, président du conseil d’administration du Centre islamique de l'Outaouais.

Depuis mardi soir, au coucher du soleil, les fidèles musulmans ont entamé le début du ramadan. Un rendez-vous qui, cette année encore, sera perturbé par la COVID-19.

On essaie de le prendre du bon côté. Et c’est d’ailleurs l’esprit du ramadan, la raison pour laquelle on s’abstient de manger et de toutes les choses dont on se réjouit d’habitude. C’est une façon de regarder, dans la souffrance ou dans le manque, notre bon côté , estime Abdourahman Kahin, musulman d’Ottawa et membre de l’association Présence musulmane.

Des mosquées ouvertes, mais une capacité limitée

La Ville d’Ottawa a autorisé les mosquées de son territoire à émettre l’appel à la prière qui marque la rupture du jeûne.

Mais en Ontario, les limites de rassemblement sont fixées à 15 % de la capacité de la salle, en intérieur. Et en Outaouais, les mesures d’urgence fixent la capacité d’accueil des mosquées à 25 personnes.

Ibrahim Sballil, président du conseil d’administration du Centre islamique de l'Outaouais Photo : Radio-Canada

On va avoir du mal à répondre aux besoins des membres , reconnaît M. Sballi. C’est très compliqué parce que le mois du ramadan, c’est un moment de spiritualité, mais aussi un moment de partage avec les membres de la famille et les amis à travers l’accès à la mosquée, le soir, après la cessation du jeûne où on se retrouve pour observer une prière nocturne spéciale. Tout ça ne sera pas possible, encore, cette année.

Ce qu’on faisait habituellement à la mosquée, on va le faire à la maison, avec les enfants, en famille et en ligne. Une citation de :Ibrahim Sballil, président du conseil d’administration du Centre islamique de l'Outaouais

Pour M. Kahin, cela représente une difficulté de plus pour les fidèles.

Ça va être difficile du côté de la socialisation. Après avoir attendu une très longue journée, ne pas avoir mangé ni bu, dans notre tête, on a au moins la récompense de se retrouver au coucher du soleil. Là, ce sera plus restreint. On ne pourra pas aller à la mosquée ou dans les soupers communautaires , regrette-t-il.

Activités virtuelles

Le Centre islamique de l'Outaouais a prévu des activités virtuelles et envisage aussi de livrer des paniers du ramadan.

Habituellement, à la rupture du jeûne, les gens se rassemblent pour partager un repas. À la mosquée, à Gatineau, on offrait des repas aux familles nécessiteuses, aux étudiants, aux familles monoparentales. Là, ce ne sera pas possible , explique-t-il.

Pour la mosquée, cette nouvelle réalité a aussi des conséquences matérielles.

Nous, on dépend à 100 % des dons de nos fidèles. Et 80 % de ces dons sont faits pendant le mois du ramadan, qui est un mois de générosité. On a de la difficulté depuis une année, on le sent. Alors on va essayer de faire toutes nos activités, y compris nos collectes de dons, en ligne pour au moins nous en sortir avec les charges , explique M. Sballi.

Un mince espoir

Le président du conseil d’administration du Centre islamique de l'Outaouais garde toutefois espoir.

En Outaouais, les mesures d’urgence ont été annoncées jusqu’au 25 avril, alors que du côté d’Ottawa, l’état d’urgence et l’ordre de rester à la maison pourraient s’achever le 6 mai.

Alors que le ramadan se poursuit jusqu’au 12 mai, une amélioration de la situation pandémique pourrait changer la donne, notamment grâce à la campagne de vaccination à laquelle pourront participer les musulmans, ramadan ou pas, explique-t-il.

Les dix derniers jours du ramadan sont très spéciaux pour la communauté. Si on peut se rattraper et observer la prière nocturne, ce sera une bonne chose. On reste positif sur ce point , partage M. Sballi, qui précise que le Centre islamique de l'Outaouais est prêt à accueillir un centre de vaccination si le besoin se fait sentir dans la région.

Abdourahman Kahin, musulman d’Ottawa et membre de l’association Présence musulmane Photo : Capture d’écran

En attendant, M. Kahin se tient prêt face à ce ramadan exceptionnel et livre son conseil.

Cette année, ça va se passer de l’intérieur de la maison. On va se faire de la belle bouffe, se préparer des gâteaux, se gâter d’une autre façon , dit-il.

Avec les informations de Mama Afou