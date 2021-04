Les enseignants du primaire et du secondaire sortent les piquets de grève

Ce mouvement de grève sera suivi par les enseignants des écoles de la Côte-Nord.

De l’autre côté du fleuve, le début des classes sera aussi perturbé par ce court débrayage dans les écoles des centres de services scolaire des Monts-et-Marées, des Chic-Chocs et des Îles-de-la-Madeleine ainsi que celles des centres de services scolaires des Phares, du Fleuve-et-des-Lacs et de Kamouraska-Rivière-du-Loup.

Près d'une cinquantaine de personnes manifestent devant la polyvalente Serge-Bouchard, à Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Zoe Bellehumeur

La grève touche aussi les écoles de la Commission scolaire Eastern Shores qui gère les écoles anglophones de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Oui, on est volontaires, moi ça fait 26 ans que je suis enseignant et les demandes sont de plus en plus lourdes et il y a juste 24 heures dans une journée , fait valoir Claude Gamache, enseignant au centre de formation professionnelle de l'Estuaire et membre du Conseil d'administration du syndicat de l'enseignement de la Haute-Côte-Nord.

Le poids est très lourd. La tâche de l’enseignement s’est énormément alourdie depuis plusieurs années et là on veut dire au gouvernement : ''Give me a break''. Une citation de :Claude Gamache, enseignant au centre de formation professionnelle de l'Estuaire

C'est pas normal qu'un enseignant donne un enseignement de moins bonne qualité parce qu'il n'est pas capable de subvenir à toutes les demandes , déplore le président du syndicat de l'enseignement de la Haute-Côte-Nord, Rémi Thériault.

Les élèves attendent que l'enseignant puisse venir les voir pour répondre à leurs questions. Les enseignants sont vraiment toujours divisés. Notre gouvernement doit investir et on est en région éloignée. La pénurie on la vit depuis plusieurs années, on doit réellement investir pour améliorer l'éducation , ajoute M. Thériault.

Rémi Thériault est président du syndicat de la Haute-Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Zoe Bellehumeur

Au total, dans l’ensemble du Québec, 73 000 syndiqués sont en arrêt depuis de 00 h 01 jusqu’à 9 h 30 mercredi matin.

Un nouveau genre de débrayage

Cette grève de très courte durée est une toute première dans le milieu de l’éducation au Québec, selon la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). La CSQCentrale des syndicats du Québec explique qu’elle a pour but de perturber l’administration scolaire tout en minimisant les répercussions sur les services administratifs .

Plusieurs enseignantes et enseignants formaient une ligne de piquetage mercredi matin, devant l'école Saint-Jean de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Guilbault

C'est une grève innovante , affirme la présidente du Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage, Natacha Blanchet.

À notre dernière négociation, on avait fait un bilan et les enseignants trouvaient que les grèves d'une journée ou deux privaient les élèves de services éducatifs , ajoute-t-elle.

On voulait davantage toucher l'administratif parce que cette négociation s'étire. Ça fait un an qu'on est sans contrat de travail. Aux tables de négociation, il y a vraiment un immobilisme qui perdure. Une citation de :Natacha Blanchet, présidente du Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage

Au cours des derniers jours, les gestionnaires ont contesté sans succès la tenue de cette grève devant les tribunaux arguant les problèmes engendrés dans l’organisation des services de garde et du transport scolaire.

J'étais fort déçue de la situation , admet Mme Blanchet.

Les CSScentre de services scolaire le savaient depuis le 1er avril et au lieu de travailler avec les syndicats, avec les gens autour d'eux, ils ont préféré aller vers la voie juridique donc je pense qu'il y a eu vraiment une perte de temps à ce niveau-là , explique-t-elle.

Les parents n'ont pas pu être avertis, la mise en place de toute cette logistique n'a pas pu se faire parce que la voie juridique a été choisie, mais la voie juridique nous a donné raison , souligne Mme Blanchet.

Cinq jours de grève possibles

Devant l’impasse des négociations, les membres de la CSQCentrale des syndicats du Québec se sont donné, en décembre et janvier derniers, un mandat de grève de cinq jours à être exercé au moment jugé opportun . Un premier débrayage a eu lieu le 31 mars dernier par les quelque 10 000 syndiqués à la CSQCentrale des syndicats du Québec du secteur collégial.

Des enseignants de l'école L'Envol de Métis-sur-Mer participent au mouvement de grève. Photo : Radio-Canada

Depuis, Québec a déposé une troisième offre le 31 mars dernier qui a été aussitôt jugée insuffisante et rejetée par les syndiqués.

En éducation, la CSQCentrale des syndicats du Québec dénonce surtout la surcharge de travail, le manque de ressources et le sous-financement du réseau et réclame une meilleure composition des classes et des ajouts de services, un allègement de la tâche et moins de précarité.

Le syndicat rappelle par ailleurs que les enseignantes québécoises, majoritairement des femmes, sont les moins bien payées du Canada.

Avec des informations de Zoe Bellehumeur