Les attaques de coyote se multiplient au parc Stanley de Vancouver

Depuis décembre 2020, on dénombre 16 attaques de coyotes dans le parc Stanley de Vancouver. Selon les agents de conservation de la Colombie-Britannique, l'une des raisons principales de ces incidents est la nourriture laissée par les promeneurs pour d'autres animaux du parc.

Le plus récent événement est survenu le 6 avril : une jeune femme s'est fait mordre au mollet par un coyote alors qu'elle se promenait avec une amie aux alentours de Prospect Point, vers 21 h 15.

En Colombie-Britannique, il est illégal de nourrir les animaux sauvages considérés comme dangereux. Photo : Reuters / Lucy Nicholson

Bien qu'en Colombie-Britannique, il soit illégal de nourrir les animaux sauvages considérés comme dangereux, comme les ours ou les coyotes, il est cependant autorisé d'en nourrir d'autres, comme les oiseaux ou les écureuils.

Ce qui, indirectement, nourrit les coyotes et contribue au fait qu'ils associent les êtres humains à une source de nourriture, expliquent les agents de conservation de la Colombie-Britannique.

Les autorités essaient de trouver des solutions à ce problème et le conseiller municipal de Vancouver Pete Fry pousse une motion interdisant de nourrir tous les animaux sauvages dans la Ville.

Que faire si vous croisez un coyote dans un parc : ne jamais tenter de le nourrir;

ne pas s'approcher de l'animal;

ne pas lui tourner le dos et courir;

se faire dominant et bruyant;

essayer de l'effrayer avec un bâton ou une pierre;

gardez votre animal de compagnie en laisse;

et signaler le coyote aux autorités  (Nouvelle fenêtre)  .

Sensibiliser la population

Simon Gravel, de l'agence de conservation de Colombie-Britannique, rappelle que toute nourriture laissée dans un parc donne de mauvaises habitudes aux animaux et réduits les peurs et méfiances que les animaux sauvages ont à l'égard des êtres humains.

L'agence de conservation de Colombie-Britannique travaille en partenariat avec la commission des parcs de Vancouver et la Stanley Park Ecological Society pour sensibiliser et éduquer le public sur les coyotes et sur l'importance de ne pas nourrir les animaux sauvages directement ou indirectement.

Selon les agents de conservation, la perte de leur peur des êtres humains semble être l'explication la plus plausible de ces attaques. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Les coyotes sont généralement plus visibles et affirmés en mars et en avril, période où ils se préparent à élever leurs petits, mais cela n'explique pas le nombre grandissant d'attaques depuis décembre dernier.

Si un coyote devient agressif envers les humains, c'est un comportement qu'il a appris, probablement parce qu'il a été nourri à plusieurs reprises, ou d'autres facteurs ont contribué à faire en sorte que ce coyote-là a perdu sa peur complète des êtres humains. Une citation de :Simon Gravel, sergent à l'agence de conservation de Colombie-Britannique

L'agence de conservation de la Colombie-Britannique note que les attaques de coyote dans le parc Stanley prennent pour cible principale des coureurs, tôt le matin ou tard le soir, un moment d'intense activité pour les coyotes. Simon Gravel conseille d'éviter de courir dans le parc ou de s'y rendre seul durant ces heures.