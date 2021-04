Les Autochtones auront-ils une place dans la future unité d’enquête sur la police?

C’est notamment le cas du chef de la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan (FSIN), Bobby Cameron.

M. Cameron considère cette nouvelle unité comme un bon début, mais se désole que la FSINFédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan n’ait pas été consultée par le gouvernement provincial.

Le ministre de la Justice, Gordon Wyant, a mon numéro, mais il ne m’a jamais téléphoné , déplore Bobby Cameron.

Nous avons besoin de plus d’inclusions et d’une meilleure communication entre le gouvernement et nous.

Une citation de :Bobby Cameron, chef de la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan