Le retour de liaisons régionales d'Air Canada fait des heureux en Atlantique

Le retour d’Air Canada dans les aéroports régionaux devrait se faire d’ici le début du mois de juin, notamment à Bathurst au Nouveau-Brunswick et à Sydney en Nouvelle-Écosse.

Retour des vols à Bathurst

J’ai le plaisir de vous annoncer aujourd’hui que le service sera restauré ici à l’Aéroport régional de Bathurst , a annoncé mardi le député libéral fédéral d’Acadie-Bathurst Serge Cormier, au lendemain de l’annonce d’une entente entre Ottawa et Air Canada.

La nouvelle réjouit les autorités aéroportuaires qui peinent à garder la tête hors de l’eau depuis qu’Air Canada a mis fin à sa liaison il y a près d'un an.

Le 30 juin 2020, Air Canada a annoncé qu’elle supprimait son escale à Bathurst. Avant la pandémie, deux à trois vols par jour s’effectuaient jusqu’à Montréal. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Essayer d’opérer un aéroport quand il n’y a pas de lignes aériennes sur une base régulière, c’est très très difficile financièrement , rappelle le président du conseil d’administration de l’aéroport régional de Bathurst, Shawn Patterson.

À lire aussi : Les clients d’Air Canada peuvent réclamer des remboursements dès maintenant

Le retour du transporteur est aussi bien accueilli par les élus municipaux du nord du Nouveau-Brunswick.

Que ce soit pour le développement ou pour les travailleurs, qu’on ait enfin un système de transport adéquat. On a toutes perdu nos ressources, on était complètement isolé, c’est une annonce qu’on espérait et on est très heureux, très heureux d’apprendre ça , affirme le président du Forum des maires de la Péninsule acadienne, Yvon Godin.

Dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, plusieurs s’étaient aussi inquiétés du possible impact économique pour la région Chalet et la Péninsule acadienne.

La reprise des vols avant la saison estivale 2021 tombe donc à pic.

Soulagement au Cap-Breton

L’aéroport de Sydney est situé sur la côte nord-est de l’île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Depuis le 11 janvier dernier, tous les vols y sont interrompus.

Le PDGprésident-directeur général de l’aéroport de Sydney, Mike MacKinnon, s’est dit soulagé de l’annonce de la reprise des liaisons aériennes dans quelques mois.

À quatre heures et demie de route de l’aéroport d’Halifax, les travailleurs en rotation de l’île du Cap-Breton ont été particulièrement touchés par l'arrêt de ce service.

L'aéroport J. A. Douglas McCurdy de Sydney, en Nouvelle-Écosse, en 2021. Photo : CBC / Tom Ayers

Et même si les rumeurs d’élections fédérales persistent à Ottawa, Serge Cormier ne croit pas que cette entente sera menacée dans l’éventualité où les libéraux ne seraient pas reportés au pouvoir à Ottawa.