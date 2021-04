La C.-B. rapporte 873 nouvelles infections au virus causant la COVID-19

En raison d'un retard dans les données du système de laboratoire, ce dernier bilan quotidien est préliminaire et sera par conséquent ajusté, a d'emblée signalé le ministère de la Santé.

Depuis que la pandémie a été déclarée, 102 268 personnes qui ont été infectées par le nouveau coronavirus s'en sont rétablies. La province compte actuellement 9756 cas actifs d'infection et surveille 16 290 personnes qui ont possiblement été en contact avec le virus.

De plus, les hospitalisations demeurent élevées avec 377 patients atteints de la COVID-19, dont 116 se trouvent aux soins intensifs. L'éclosion qui s'était déclarée à l'Hôpital général de Chilliwack est finie, indique le communiqué de presse du Dre Henry et du ministre Dix.

Les régies de la santé Fraser et Vancouver Coastal sont toujours celles qui enregistrent la majorité des cas de COVID-19 dans la province..

Nombre total des cas

Les variants continuent d'être une source d'inquiétude. Il y a actuellement 5221 cas d'infections cofirmées dus à des variants du virus.

Alors que des voix s'étaient élevées pour obtenir plus de précisions au sujet de ces souches de la COVID-19, les autorités de la santé ont, mardi, détaillé les cas de ces virus variants. Par ailleurs, elles notent que 258 infections dues aux variants sont toujours actives. La province mettra à jour ces données chaque semaine et celles-ci seront consignées dans le rapport hebdomadaire du Centre des maladies infectieuses de la Colombie-Britannique (BCCDC).

La vaccination avance malgré des livraisons irrégulières

La santé publique a administré 1 148 993 doses de vaccins Pfizer-BioNTech, Moderna et AstraZeneca-S. Au total, 87 785 Britanno-Colombiens ont reçu leur seconde dose.

Les 65 ans et plus, les Autochtones de 18 ans et plus et les personnes qui ont reçu leur lettre de leur état cliniquement, extrêmement vulnérable sont maintenant admissibles à recevoir leur vaccin.

Les personnes de 55 à 65 ans peuvent également prendre rendez-vous pour le vaccin d'AstraZeneca administré dans certaines pharmacies de la province.

Que votre rendez-vous soit la semaine prochaine ou le mois prochain, l’avantage pour nous tous est qu’avec chaque personne qui reçoit son vaccin, nous avons tous un peu plus de protection. Une citation de :Ministère de la Santé de la Colombie-Britannique