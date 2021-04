Un tirage au sort pourrait déterminer le prochain gouvernement du Yukon

C’est sur le petit village d’Old Crow, dans la circonscription de Vuntut Gwitchin tout au nord du territoire que sont maintenant rivés les yeux des yukonnais.

Ce hameau d’environ 200 résidents a voté lundi à égalité entre les deux candidates qui se présentaient dans le comté.

Pauline Frost a obtenu 78 votes, tout comme sa rivale néo-démocrate. Photo : gouvernement du Yukon/Alistair Maitland

La libérale Pauline Frost et la néo-démocrate Annie Blake ont toutes les deux obtenu 78 votes, selon les résultats préliminaires fournis par Élections Yukon. Si un recomptage confirme les résultats, c’est par un tirage au sort que sera choisie la prochaine députée.

Annie Blake devra attendre encore quelques jours pour savoir si elle sera la députée de Vuntut Gwitchin. Photo : Nouveau Parti démocratique

Annie Blake avoue qu'elle ne s'attendait pas à un résultat : J'anticipais que ce serait serré, mais je ne m'attendais pas à une égalité.

J'ai eu des discussions dans la communauté et les gens me disaient que c'est souvent serré et que les candidats peuvent l'emporter ici par une voix, cinq ou huit. Hier, quand j'écoutais la soirée avec des amis, nous avons tous été surpris quand nous avons réalisé que c'était à égalité , dit-elle.

Un cas rare, mais prévu

Max Harvey, directeur général d’Élections Yukon, indique que ce genre de situations est aussi rare qu'inusité, mais que des règles existent pour les encadrer.

Jeudi, il va y avoir une vérification des bulletins de vote , explique Max Harvey.

Si cette vérification montre une erreur, une gagnante sera alors nommée vainqueure.

Mais si jeudi, il y a toujours une égalité, il y aura un dépouillement judiciaire.

Le directeur d'Élections Yukon, Maxwell Harvey. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

L'article 280 de la Loi électorale du Yukon oblige un dépouillement judiciaire dès qu’il y a moins de 10 voix d’écart entre deux candidats.

Le directeur du scrutin est tenu immédiatement de présenter une demande de dépouillement judiciaire à un juge de la Cour suprême , peut-on lire dans la loi.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Pauline Frost (PL) et Annie Blake (NPD) sont actuellement à égalité dans la circonscription de Vuntut Gwitchin avec chacune 78 voix. La candidate gagnante sera déterminée après recomptage et, à terme, par tirage au sort. Si Pauline Frost gagne dans Vuntut Gwitchin, victoire du Parti libéral par un siège. Photo : Radio-Canada

Si le dépouillement confirme le statut ex aequo des deux candidates, il faudra organiser un tirage au sort pour déterminer la gagnante.

Le directeur du scrutin décide immédiatement de l'issue de l'élection par tirage au sort en présence du juge et de tout candidat, de son représentant ou de son conseiller juridique alors présent , précise la loi électorale.

Je ne suis pas encore certain de savoir comment ça pourrait se faire! Si ce sera dans un chapeau ou dans une boîte, mais ce sera discuté avec le juge et les candidates pour que ce soit juste , dit Max Harvey.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Pauline Frost (PL) et Annie Blake (NPD) sont actuellement à égalité dans la circonscription de Vuntut Gwitchin avec chacune 78 voix. La candidate gagnante sera déterminée après recomptage et, à terme, par tirage au sort. Si Annie Blake gagne dans Vuntut Gwitchin, égalité du Parti libéral et du Parti du Yukon avec chacun 8 sièges. Photo : Radio-Canada

Ironie du sort, c’est aussi dans Vuntut Gwitchin que remonte la dernière fois où un candidat aux élections territoriales a été choisi de cette manière au Yukon.

En 1996, une égalité entre Robert Bruce du Nouveau Parti démocratique (NPD) et Esau Schafer du Parti du Yukon a forcé un tirage.

Cela a fini par être une longue histoire , se souvient Floyd McCormick qui a été greffier de l'Assemblée législative du Yukon de 2007 à 2019.

L'ancien greffier de l'Assemblée législative du Yukon, Floyd McCormick. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

M. Schafer a contesté les résultats de l'élection en se basant sur le fait qu’il y avait des personnes inadmissibles sur la liste électorale .

Le juge s'est finalement rangé du côté Esau Schafer et l'élection de Robert Bruce a été annulée. La revanche n’a cependant pas tardé, car Robert Bruce l’a emporté l’année suivante lors d’une élection partielle.

En 2018, lors des élections municipales, le maire de Faro a aussi été choisi par tirage au sort après une égalité entre Leonard Faber et le maire sortant Jack Bowers.

Le NPD Nouveau Parti démocratique détiendra-t-il la balance du pouvoir?

Même si les libéraux perdent la course dans Vuntut Gwitchin, comme gouvernement sortant, ce sera quand même à eux que reviendra la chance de former le prochain gouvernement.

Étant donné qu'ils étaient au pouvoir, je m'attends à ce qu'ils continuent au gouvernement, même après ce qui se passera jeudi , dit Floyd McCormick.

Il ne croit pas qu’une coalition soit envisageable, mais il juge que les différents partis de l’Assemblée législative pourraient travailler ensemble de manière ponctuelle.

Il envisage une sorte d'accord sur les types de projets de loi et sur les politiques proposées ou que les libéraux puissent gagner le soutien vote par vote .

Il y a aussi une possibilité qu'aucun parti ne puisse former un gouvernement et que les électeurs doivent retourner aux urnes.