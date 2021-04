McKesson : les employés de Drummondville veulent réduire l'écart salarial avec Québec

Selon les syndiqués, les collègues gagnent un quart de plus qu'eux pour des raisons qu’ils qualifient d’obscures.

Selon eux, la multinationale les considère comme des employés de seconde zone. Lors d’un point de presse mardi midi, les 85 syndiqués ont demandé à l’employeur de reprendre les négociations et de bonifier son offre salarial, afin d’atténuer cet écart.

Oui, il y a une différence salariale de 24 % entre Drummondville, Montréal et Québec. On ne demande pas d’avoir identique, mais on demande de réduire le fossé. On ne demande pas la lune, on demande le respect.

Une citation de :Paul Lavergne, président du Conseil central Cœur-du-Québec à la Confédération des syndicats nationaux (CSN)