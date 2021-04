Le peintre Henry Wanton Jones s’est éteint à 95 ans

Né en 1925 à Waterloo dans les Cantons-de-l'Est, Henry Wanton Jones a consacré plus de 70 ans de sa vie à l’art.

Enseignant en sculpture, mais aussi en dessin et en graphisme à l’UQAM, à l'Université McGill et à Concordia entre autres, il a pratiqué la peinture et la sculpture, mais il a aussi fait des collages, de la céramique et de la joaillerie.

En 1950, il a fait partie des artistes exposés lors du Salon des Rebelles, créé par Jean-Paul Mousseau, lorsque ses œuvres ainsi que celles de Marcelle Ferron ont été refusées par le Musée des beaux-arts de Montréal pour le Salon du Printemps.

À partir de la fin des années 1970, il s’est concentré presque uniquement sur la peinture, évoluant de l’art abstrait au début de sa carrière vers un style plus figuratif par la suite.

Henry Wanton Jones a fait l’objet d’une quinzaine d'expositions solo, dont une rétrospective au Musée des beaux-arts de Sherbrooke en 2017-2018. Cette exposition était intitulée Henry Wanton Jones. Démasqué!, les masques étant omniprésents dans ses tableaux colorés de même que les représentations de corps nus.

Il a aussi réalisé Love/L’Amour, un sculpture de 6,5 tonnes qui trône toujours devant la Place du Portage à Gatineau.

Si les œuvres d’Henry Wanton Jones ont séduit les collectionneurs et les collectionneuses, l’artiste déplorait avoir eu trop peu de reconnaissance de la part des institutions muséales, par rapport aux peintres de sa génération comme Paul-Émile Borduas et Jean-Paul Riopelle.

La cause de sa mort n’a pas été communiquée.