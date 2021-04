La relâche ontarienne oblige les familles d'Ottawa à faire preuve de créativité

C’est le cas de Cassandre Ulysse et de ses deux filles Maheva et Dala, du secteur d’Orléans, dans l'est d'Ottawa, qui ont complètement chamboulé leur horaire, elles qui avaient l’habitude d’aller à Montréal pour la relâche.

On comprend les nouvelles mesures, et il faut faire attention et être prudentes si on veut s’assurer de faire diminuer les cas dans la région. Je travaille moi aussi dans une école, les jeunes sont conscients des mesures, et ils sont très bons. Une citation de :Cassandre Ulysse

Jardinage, peinture et petite marche dans le quartier seront au rendez-vous. Ce programme s’étendra probablement après la relâche scolaire, puisque le gouvernement de Doug Ford a annoncé que l’école se poursuivra à la maison au retour du congé.

La semaine de relâche en confinement

Du côté du PATRO d'Ottawa, un organisme communautaire qui œuvre dans le quartier de la Basse-ville, l'annulation des camps de jour de la relâche n'a pas été une décision facile à prendre.

Pour la majorité des familles de la basse ville, surtout des familles francophones, elles ont besoin d'un répit... surtout après un an de pandémie. Ça commence à être dur sur la santé... mental et le bien être. Une citation de :Annie Rouleau, directrice général du PATRO d'Ottawa

Avec des informations de Christian Milette