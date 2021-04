Voici les rues où il faudra circuler à moins de 40 km/h à Québec

La Ville de Québec dévoile une carte interactive des rues où la limite de vitesse sera restreinte à 40 et 30 km/h. Ces nouvelles limites de vitesse entreront en vigueur à partir du mois de mai et seront implantées progressivement jusqu'à octobre 2021.

L'administration Labeaume avait annoncé en février que 73 % des rues de la Ville auraient une vitesse diminuée à moins de 40 km/h dans le cadre de sa stratégie routière 2020-2024.

La Ville indique avoir consulté les différents conseils de quartier avant de rendre publique cette carte interactive.

Les différentes instances sont en processus d'approbation des nouvelles limites et les règlements seront adoptés dans les différents arrondissements au cours des prochaines semaines , confirme le porte-parole de la Ville, David O'Brien.

Le processus débutera en mai avec les arrondissements de La Cité-Limoilou et de Charlesbourg , confirme la Ville.

La vitesse est donc abaissée à 40 km/h dans les rues locales qui desservent chaque secteur résidentiel délimité par de grands axes routiers

La vitesse sera de 30 km/h dans les toutes les autres locales de chaque secteur résidentiel.

Changements

La limite de vitesse des grandes artères, comme le boulevard René-Lévesque, va demeurer à 50 km/h.

Dans le faubourg Saint-Jean-Baptiste, en Haute-Ville, la vitesse de la rue Saint-Jean passera de 50 à 40 km/h, mais elle sera plafonnée à 30 km/h dans les petites rues de quartier.

Les avenues de Salaberry et Turnbull et la rue Clairfontaine conserveront une vitesse de 40 km/h. Photo : Ville de Québec

C'est une très bonne nouvelle. On salue la victoire des organismes qui portent ça depuis des années, de même que les résidents et résidentes qui portent ça , souligne Vincent Baillargeon du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste.

Cependant, l'avenue de Salaberry, l'avenue Turnbull et la rue Claire-Fontaine conserveront une vitesse de 40 km/h. On s'explique mal pourquoi ces rues-là ne sont pas intégrées sur le plan du 30 km/h , croit M. Baillargeon. Le comité citoyen espérait voir 100 % des rues du faubourg Saint-Jean avec une vitesse de 30 km/h.

La vitesse sur la rue de l'Aqueduc, qui traverse le quartier Saint-Sauveur vers la Haute-Ville, est également réduite 40 km/h.

Plus à l'est, dans le quartier Limoilou, la vitesse sera de 40 km/h sur les rues de la Pointe-aux-Lièvres, la 3e et la 4e Avenue, de même que la 1re rue, notamment.

Les secteurs de Limoilou, Beauport et Charlesbourg Photo : Ville de Québec

La très grande majorité des rues de l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge seront également abaissées à 30 km/h.

Cependant, la route de l'Église et l'avenue Myrand, par exemple, auront une vitesse autorisée de 40 km/h.

Une partie de l'Arondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. Photo : Radio-Canada / Ville de Québec

Plus au nord, les rues Beaucage, Chabot, et Bourdage, de même que l'avenue Plante, dans l'arrondissement les Rivières, auront une vitesse de 40 km/h.

Mesures adaptées?

L'opposition à l'Hôtel de Ville appuie la stratégie de l'administration Labeaume, mais aurait aimé que les solutions soient adaptées en fonction des différentes réalités.

Le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, prend exemple de la rue Berrouard, dans le quartier Beauport, aux prises avec des problèmes de courses de rue.

La Ville a entamé un projet pilote en 2019 et installé des chicanes pour ralentir les voitures, ce qui a fonctionné soutient M. Gosselin. Or, la Ville prévoit maintenant diminuer la vitesse sur la rue Berrouard de 50 à 40 km/h.

Une partie de la rue Berrouard, à Beauport Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

C'est de prendre les bonnes mesures aux bons endroits, de bien cibler les problématiques puis de répondre avec les outils appropriés­. Les mesures sur Berrouard ont fonctionné. Je suis certain que si on les avait gardés, ça aurait fonctionné , explique M. Gosselin.

La Ville compte rencontrer bientôt les citoyens pour sonder l'intérêt de poursuivre les mesures en place instaurées lors du projet pilote.

Avec des informations d'Olivier Lemieux