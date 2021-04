La Saskatchewan signale 288 nouveaux cas de COVID-19 et 2 décès supplémentaires

Des 288 cas signalés, 117 sont enregistrés dans la région de Regina et 44 dans la région de Saskatoon. Sur les 36 892 cas comptabilisés en Saskatchewan depuis le début de la pandémie, 2555 sont considérés comme étant actifs.

La province annonce également que deux personnes infectées de la maladie sont décédées. Toutes deux de Regina, l'une faisait partie de la tranche d'âge des 60 à 69 ans, tandis que l'autre était âgée de 30 à 39 ans.

En date du 13 avril, un total de 18 personnes âgées entre 20 et 39 ans sont décédées de la COVID-19 en Saskatchewan depuis le début de la pandémie.

La province a aussi enregistré 280 nouvelles guérisons au cours des dernières 24 heures, pour un total de 33 880 à travers la Saskatchewan.

Les hospitalisations ont, quant à elle, légèrement augmenté depuis lundi. En tout, 202 personnes infectées de la COVID-19 sont hospitalisées dans la province, comparativement à 198 lundi.

Le nombre total de patients atteints de la maladie aux soins intensifs à travers de la province est de 41, comme il l'était la veille. Parmi les changements, on compte, entre autres, deux patients additionnels dans ces unités de Regina et un de plus à Saskatoon.

Les autorités sanitaires indiquent que 3007 tests de dépistage ont été effectués en date du 12 avril.

Pour ce qui est de la vaccination, la Saskatchewan souligne que 7846 doses ont été administrées au cours des dernières 24 heures, pour un total de 298 767 doses depuis le début de la campagne de vaccination.

De ces 7846 doses, 2742 ont été administrées à Regina, 1632 doses à Saskatoon, et 1051, dans la région sanitaire du sud-est.

Selon le gouvernement provincial, 53 % des résidents de la Saskatchewan âgés de plus de 50 ans ont reçu une première dose de vaccin, soit un pour cent de plus que la veille.