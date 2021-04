Jay Baruchel animera une série mettant en compétition des humoristes du Canada

L'acteur d'origine montréalaise animera LOL: Last One Laughing Canada, qui montrera des humoristes ainsi que des actrices du Canada compétitionner pour tenter de se faire rire.

Les participantes et participants de l'émission n'ont pas encore été dévoilés.

LOL: Last One Laughing Canada est la troisième série originale canadienne produite par Amazon Prime Video après Kids In The Hall et All or Nothing: Toronto Maple Leafs.

L'émission utilise un format déjà utilisé par Amazon dans d'autres villes du monde.

Jay Baruchel est connu pour ses rôles dans des comédies comme Grossesse surprise, de Judd Apatow, ou Tonnerre sous les tropiques, de Ben Stiller.

Il a coscénarisé et joué dans les deux films canadiens de hockey Goon,et il a même réalisé le second, Le dernier des durs à cuire, sorti en 2017. Il a aussi joué dans film Le Trotski (2010), de son ami Jacob Tierney une comédie campée à Montréal qui mettait notamment en vedette Anne-Marie Cadieux et Geneviève Bujold.

Jay Baruchel a aussi publié en octobre 2018 Born Into It, un recueil de récits portant sur sa passion folle pour le Canadien de Montréal.