Une policière ouvre le feu sur un suspect armé à Longueuil

Le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) raconte avoir dépêché des équipes sur place vers l'heure du dîner après avoir reçu un appel au 911 au sujet d'une dispute familiale et d'un individu possiblement armé . Une opération d'envergure s'est alors mise en branle.

Une fois les premiers policiers arrivés sur les lieux, un homme de 36 ans jugé agressif et menaçant a été surpris en train de s'en prendre à autre un homme à l’extérieur d’un immeuble de logements.

Armé d' objets dangereux , le suspect a alors fait demi-tour et foncé vers une policière, qui n'a eu d'autres alternatives que de faire feu dans sa direction, a relaté l'agent Ghyslain Vallières à ICI RDI mardi après-midi.

L'homme a été arrêté par la suite grâce à des renforts. Il est connu des services policiers et pourrait faire face à des accusations d'agression armée, selon l'agent Vallières.

Au moins quatre blessés

Personne n’a été blessé gravement lors de l’intervention, assure le SPALService de police de l'agglomération de Longueuil . Mais d'après Alexandre Barbeau, de la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM), six ambulances ont été appelées sur les lieux.

Quatre adultes ont été transportés à l'hôpital dans un état stable. Ils étaient conscients et alertes , selon M. Barbeau. La nature de leur blessure n'a pas été précisée. On ne sait pas non plus si le suspect ou des policiers figurent parmi ces blessés.

Les deux autres ambulances, a poursuivi M. Barbeau, ont servi à transporter des personnes pour des chocs émotifs , des chocs nerveux ou de légers traumatismes .

Selon le SPALService de police de l'agglomération de Longueuil , l'incident s'est déroulé en présence d'enfants, mais ceux-ci sont sains et saufs. Ils ont été pris en charge , a assuré l'agent Vallières. On est dans un contexte familial conjoint-conjointe , s'est-il contenté de dire.

L'intervention policière s'est déroulée près de l'intersection des rues Saint-Louis et Bernard-Darche. Photo : Radio-Canada

Une vidéo de l'intervention filmée par un voisin a circulé sur Facebook avant d'être supprimée au cours de l'après-midi. On pouvait notamment y voir un homme torse nu, visiblement en crise, fonçant vers les policiers.

Selon la vidéo, au moins cinq coups de feu ont été tirés lors de l'intervention. Le suspect, lui, était en possession de couteaux , à en croire l'homme qui a filmé la scène avec son téléphone intelligent.

Avec la collaboration de Pascal Robidas