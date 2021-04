W. Galen Weston est décédé à l'âge de 80 ans

Connu sous le nom de Galen Weston Sr, il est décédé le lundi 12 avril, paisiblement à la maison après une longue maladie affrontée avec courage et dignité , selon un communiqué de George Weston Ltd, la société de portefeuille qu'il dirigeait depuis les années 1960.

Le plus grand don de mon père était d'inspirer ceux qui l'entouraient à réaliser plus que ce qu'ils pensaient possible , a déclaré son fils Galen G. Weston, dit Galen Weston Jr, qui est PDG à la fois de Loblaws et de George Weston.