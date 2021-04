La pénurie de main-d’œuvre en Abitibi-Témiscamingue n’est pas pire qu’ailleurs, selon Pierre Dufour

Selon lui, plusieurs autres régions ont cette problématique et l’Abitibi-Témiscamingue ne fait pas exception.

Ce n’est pas propre à une région, il y a plusieurs régions qui ont cette problématique-là. Il y a plusieurs corps de travail qui ont cette problématique , estime Pierre Dufour.

Il réagit ainsi au fait que lui et son gouvernement ont rapidement rejeté la motion de la députée de Québec solidaire dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue.

Émilise Lessard-Therrien avait déposé une motion en mars afin que soit reconnue la crise de la main-d'œuvre, particulièrement dans le milieu de la santé.

Pierre Dufour estime qu’il ne faut pas cibler une simple motion pour faire une différence.