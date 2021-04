COVID-19 : hausse de 245 cas en Outaouais et de 194 cas à Ottawa

Le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais indique toutefois que les cas des derniers jours sont dopés par un rattrapage sur le plan des analyses et du dépistage.

La situation devrait se stabiliser dans les prochains bilans, mais les autorités prévoient que la hausse quotidienne des prochaines semaines ne descendra pas en dessous de la barre des 100 cas par jour. Depuis le début de la pandémie, 9449 personnes ont contracté le virus en Outaouais.

Le nombre de décès reste stable, mardi, avec un bilan de 178 victimes dans la région.

La hausse récente des cas de COVID-19 se traduit maintenant en hospitalisations. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais a enregistré, mardi, son plus fort taux d’hospitalisations à son unité COVID de l’Hôpital de Hull avec 57 patients. Près de la moitié d’entre eux sont traités en soins critiques.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), l’Outaouais compte 1442 cas de variants présumés, dont 45 confirmés.

La santé publique continue de surveiller 1113 cas actifs sur le territoire.

194 cas de plus à Ottawa

À Ottawa, les autorités enregistrent 194 nouvelles infections par la COVID-19, mardi. Plus de 20 000 personnes ont été contaminées dans la capitale fédérale depuis mars 2020.

Aucun décès n’est signalé mardi à Ottawa, où le coronavirus a jusqu'ici emporté 476 victimes.

Les hospitalisations inquiètent aussi dans la capitale fédérale, puisque 95 patients atteints de la COVID-19 sont traités dans un centre hospitalier de la région, dont 30 se trouvent aux soins intensifs.

Santé publique Ottawa (SPO) surveille, mardi, 2617 cas actifs du virus sur son territoire.

35 nouveaux cas dans l’est ontarien

L'est ontarien constate, pour sa part, une hausse de 35 nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire, mardi. Cela porte le nombre de personnes qui ont contracté le virus depuis le début de la pandémie à 3842.

Le nombre de victimes reste stable avec 88 décès attribuables au coronavirus dans l’est ontarien.

Dans la région, 33 patients requièrent des soins hospitaliers, dont sept personnes sont traitées à l’unité des soins intensifs.

Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) surveille 14 éclosions en cours et 440 cas actifs du virus.