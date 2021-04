Osisko en lumière sera de retour en 2021

Nous ne sommes pas encore à l'étape de faire des annonces, mais ce qui est sûr, c'est qu’Osisko en lumière va avoir lieu cet été. De quelle manière? On est en train de plancher là-dessus, les plans sont faits, mais ils restent à peaufiner. Il y aura beaucoup plus d'activités que d'habitude et ce que l'on souhaite, c’est d’étendre un peu plus dans le temps , a mentionné Frédéric Roy-Hall.

L’organisation souhaite offrir un festival qui s’étire sur une plus longue période de temps, avec davantage de journées de programmation pour respecter le nombre de personnes permises sans bouder le plaisir.

Frédéric Roy-Hall est le nouveau directeur général de la Corporation des fêtes pour tout le monde. Photo : gracieuseté

L’idée n’est pas de faire en plus petit ce qu’on faisait avant. On ne veut pas donner l’impression qu’on se prive ou qu’on restreint, mais au contraire avoir un sentiment de nouveauté , assure le nouveau directeur général.

En dépit des règles sanitaires qui évoluent au fil des jours et des semaines, le festival se dit néanmoins prêt à s’adapter pour livrer un événement. Frédéric Roy-Hall reconnaît tout de même que les défis de programmation sont de taille.

On a toutefois la chance de savoir que ce ne sera pas évident, contrairement à l’an passé. On peut planifier en fonction de ça. Et du reste, l’événementiel, c’est aussi la gestion de surprises, d’imprévus et de chaos , assure celui qui prévoit déjà moult scénarios pour toute éventualité.

Le conseil d'administration de la Corporation des fêtes pour tout le monde a aussi nommé une nouvelle présidente en la personne de Vanessa Breton, bénévole de longue date et propriétaire de l’agence Century 21 Boréale.

Vanessa Breton, propriétaire de Century 21 Boréale, a été élue présidente du conseil d'administration de la Corporation des fêtes pour tout le monde. Photo : gracieuseté

La Corporation des fêtes pour tout le monde chapeaute le festival Osisko en lumière et la Fête d’hiver de Rouyn-Noranda.