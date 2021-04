Le docteur Sylvain Leduc s'attend à un prochain mois difficile

Sylvain Leduc a indiqué que la moyenne quotidienne du nombre de cas d'infection est encore élevée, un mois après la confirmation du premier cas lié à un variant dans la région, le 12 mars dernier.

On a une moyenne d'environ 35 cas par jour, ce qui nous amènerait à plus de 1000 cas, quand on se parlera le 12 mai prochain.

Une citation de :Sylvain Leduc, directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent