Des enfants nés au Québec toujours privés de couverture médicale gratuite

Davantage d’enfants nés au Québec de parents étrangers devraient prochainement avoir accès à une assurance maladie et une assurance médicaments gratuites en vertu d’un projet de loi déposé en décembre par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, après des années de promesses vaines de différents gouvernements.

À l'heure actuelle, ces nouveau-nés ne peuvent bénéficier automatiquement d'une couverture de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), car cela dépend du statut d’immigration de leurs parents. De nombreux enfants sont ainsi exclus de cette couverture médicale, et cette situation a poussé la protectrice du citoyen du Québec à hausser le ton et à dénoncer ce qu’elle a comparé à une injustice.

C’est le cas, par exemple, du fils d’Amandine Largo et de son conjoint. Arrivé de France en 2016, le couple est, depuis des années, empêtré dans de longues démarches d’immigration pour obtenir la résidence permanente.

Depuis près de trois ans, le couple patiente. Durant cette attente, au printemps dernier, Amandine Largo, une éducatrice en CPE, est tombée enceinte. Au cours de sa grossesse, en raison de son statut, elle n’a pu se faire rembourser ses médicaments. L’accès à l’assurance médicaments de la RAMQ lui a été refusé, ce dont elle avait conscience.

Mais surprise : après la naissance d'un fils, en début d’année, le couple apprend que l'enfant, né à Montréal, ne peut bénéficier, lui non plus, de cette couverture. C’est un agent de la RAMQ qui me l’a dit par téléphone. Je ne comprenais pas. Pourtant, il est canadien, il va avoir son passeport. Mais on m’a dit que ça dépendait de mon statut d’immigration , raconte Mme Largo.

Moralement, c’est très dur. On vit avec l’angoisse qu’il ne tombe pas malade. Une citation de :Amandine Largo

Amandine Largo et son conjoint ont eu récemment un fils né au Québec qui, en raison du statut d'immigration de ses parents, n'a pas accès à une couverture médicale complète gratuitement. Photo : Courtoisie

« Des solutions pour certains enfants, mais pas pour d'autres »

S’il est adopté, le projet de loi 83 devrait permettre au fils d’Amandine Largo d’obtenir une couverture médicale complète et gratuite. Selon des chiffres communiqués par le cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, lors du dépôt du projet de loi, environ 4350 enfants seraient concernés annuellement par cet élargissement d’accès.

Le gouvernement Legault compte offrir ces assurances gratuites aux enfants dont les parents ont un permis d’études ou un permis de travail qui n’est pas lié à un employeur spécifique au Québec , mais aussi aux enfants qui accompagnent leurs parents ayant un permis de visiteur de plus de six mois .

Malgré ces mesures, il y aurait encore plusieurs failles, soutiennent des organisations, qui saluent cependant la volonté du gouvernement Legault de régler ce dossier qui a fait l'objet de débats et de discussions à l’Assemblée nationale au cours des 20 dernières années.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a déposé un projet de loi pour élargir l'accès aux régimes d'assurances maladie et médicaments pour certains enfants de parents au statut migratoire précaire. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

On a été enthousiaste de voir le courage du ministre [Christian Dubé], on s’est dit que ça allait être réglé, mais en consultant des experts, on se rend compte que ce projet de loi donne plus de questions que de réponses , soutient la directrice de Médecins du monde, Nadja Pollaert.

Cet organisme international accueille et soigne, chaque année à Montréal, des dizaines de familles immigrantes, souvent sans statut. Selon Mme Pollaert, de nombreux enfants resteront encore sans couverture médicale. Elle évoque ceux, nés au Québec, dont les parents n'ont plus de statut légal, et aussi des jeunes nés à l'étranger, mais qui peuvent être scolarisés dans le système public de la province.

On donne des solutions pour certains enfants, mais pas pour d’autres. C’est d’une grande complexité. C’est compliqué et opaque. On sent que ce projet de loi a un potentiel énorme pour amener plus de bureaucratie , déplore-t-elle.

Le plus simple serait de donner accès à la RAMQ à tous les enfants nés au Québec. Ce serait tellement plus facile à gérer en disant que tous les jeunes de 0 à 18 ans peuvent être soignés gratuitement. Une citation de :Nadja Pollaert, directrice de Médecins du monde

Pourquoi discriminer des enfants selon le statut des parents? S’ils sont nés ici, ils devraient avoir une couverture. Pourrait-on juste faire les choses simplement? , questionne-t-elle.

Priorité aux enfants, répond le gouvernement Contacté par Radio-Canada, le cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux garde la porte ouverte à des modifications. Nous aurons l’occasion d’entendre différents groupes et les députés des partis d’opposition, avec lesquels nous avons une très bonne collaboration sur le dossier jusqu’à présent. Il ne fait aucun doute que la priorité de ce dossier, ce sont les enfants , écrit Marjaurie Côté-Boileau, porte-parole du ministre Christian Dubé, en précisant vouloir couvrir tous les enfants présents au Québec, sans tenir compte du lieu de naissance .

Des audiences publiques

Tout comme Médecins du monde, plusieurs organismes seront interrogés, dès mercredi, par la commission publique de la santé et des services sociaux dans le cadre de l’étude de ce projet de loi.

Il y a toujours une zone grise, discrétionnaire, où la RAMQ va décider qui est admissible ou non , regrette Stephan Reichhold, directeur de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI).

Notre expérience avec la RAMQ, c’est qu’elle a tendance à refuser plutôt qu’accepter lorsque ce n’est pas clair. Une citation de :Stephan Reichhold, directeur de la TCRI

Évoquant lui aussi des angles morts , particulièrement concernant les enfants qui ne sont pas nés au Québec, l'Observatoire des tout-petits milite depuis plusieurs années pour revoir l'accès à la RAMQ pour les plus jeunes.

Aux yeux de l'organisme, chaque enfant doit pouvoir bénéficier d'une couverture maladie, sans interruption , comme cela peut être le cas lors du renouvellement du statut des parents.

Pour un nourrisson, six mois sans aller chez le médecin peut avoir des conséquences graves pour sa santé. Une citation de :Fannie Dagenais, directrice de l'Observatoire des tout-petits

Ce projet de loi risque de constituer une occasion ratée pour étendre la couverture à l'ensemble des enfants vivant au Québec, sans égard à leur statut. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, dans la mouture actuelle du texte , affirme de son côté le président de l'Association québécoise des avocats en droit de l'immigration, Guillaume Cliche-Rivard.

Les femmes enceintes au statut migratoire précaire n'ont pas toujours accès à la RAMQ. Photo : iStock

Un accès demandé pour les femmes enceintes

D’autres revendications, qui n’apparaissent pas dans ce projet de loi, sont également mises de l’avant.

Médecins du monde réclame par exemple une couverture pour toutes les femmes enceintes au statut migratoire précaire.

C’est comme si le gouvernement a détaché le nourrisson de la mère. Mais l’enfant ne sort pas d’une fleur , observe Nadja Pollaert.

À l’heure actuelle, à moins d’avoir des assurances privées, de nombreuses femmes sont en effet privées d’un accès à la RAMQ, même si elles peuvent légalement vivre et travailler au Québec.

C’est le cas par exemple des personnes venant avec le populaire Permis vacances travail (PVT), les étudiants étrangers – à moins d’un accord avec le pays d’origine – ou encore les demandeurs d’asile.

C'est une période déterminante pour le bien-être et le développement de l'enfant , ajoute Fannie Dagenais, de l'Observatoire des tout-petits.

Un accès à cette couverture médicale, sans délai de carence, pour tous les enfants vivant au Québec, est aussi évoqué. Pour le moment, chaque personne arrivant au Québec doit patienter trois mois avant de pouvoir bénéficier – en cas d'admissibilité – de cette assurance gratuitement.

Il s’agit, selon un rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse daté de 2013, d’une mesure rétrograde .