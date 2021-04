Recevoir le vaccin ne rompt pas le jeûne durant le ramadan, selon les experts

Alors que, durant le prochain mois, les musulmans qui pratiquent le ramadan ne consommeront ni nourriture ni boisson entre le lever et le coucher du soleil, des membres de ces communautés en Ontario ont décidé de se tourner vers des experts en religion et en santé pour obtenir des conseils.

Aarij Anwer, imam intérimaire et coordonnateur de l'éducation islamique à la mosquée de London, a déclaré que des membres de la communauté lui ont demandé s'ils pouvaient se faire vacciner pendant le jeûne.

Leur question est la suivante : ''Puis-je me faire vacciner? J'ai pris rendez-vous ce jour d'avril et nous jeûnerons ce jour-là. Qu'est-ce que je fais, je l'annule [le rendez-vous]?''. Ce sont les questions les plus fréquemment posées. La réponse est que vous pouvez vous faire vacciner, il n’y a aucun problème , raconte l'imam.

Lutter contre la désinformation

M. Anwer dit qu'il essaie de lutter contre la confusion et la désinformation, et d'encourager les musulmans à se faire vacciner.

Nous encourageons les musulmans à le recevoir [le vaccin], dans le cadre de leur engagement envers leur foi et dans le cadre de leur engagement envers leur bien-être. Une citation de :Aarij Anwer, imam intérimaire et coordinateur de l'éducation islamique, mosquée de London

Aarij Anwer, imam intérimaire et coordinateur de l'éducation islamique à la mosquée de London, en Ontario, affirme que se faire vacciner contre le COVID-19 n'interfère pas avec le jeûne du ramadan. Photo : Fournie par Aarij Anwer

Le bureau de santé publique de Middlesex-London, qui a publié mardi un guide pour accompagner les musulmans qui pratiqueront le ramadan, recommande aussi aux personnes admissibles de se faire vacciner.

Situation particulière

Nour Al-Farawi, une infirmière praticienne en soins de santé primaires, souligne qu'il est important pour tout le monde, y compris les musulmans, de se faire vacciner dès qu'ils le peuvent, même si c'est pendant le mois du ramadan.

Il est bien établi que l'injection intramusculaire n'est pas une forme de subsistance ou de nourriture, et qu'elle est donc autorisée , déclare-t-elle

Je tiens à souligner que nous sommes dans la troisième vague de cette pandémie et qu'il est important, maintenant plus que jamais, de veiller à notre sécurité et à notre santé, ainsi qu'à celles des personnes qui nous entourent, et que le déploiement de ce vaccin est différent de tout ce que nous avons pu connaître dans le passé , précise l'infirmière.

Je ne saurais trop insister sur le fait que c'est très important en ce moment. Une citation de :Nour Al-Farawi, infirmière praticienne en soins de santé primaires

Pour ceux qui s'inquiètent des effets secondaires possibles du vaccin pendant le jeûne, Mme Al-Farawi indique que la plupart sont légers et qu'ils ne durent pas longtemps.

Le groupe de travail musulman canadien sur la COVID-19 recommande aux gens de se faire vacciner « dès qu'ils sont admissibles et sans délai ». Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Le groupe de travail canadien musulman COVID-19, qui fournit des conseils et des messages culturellement appropriés autour du coronavirus, fait écho à ce conseil.

Cette année, le vaccin COVID-19 sera probablement disponible pour de nombreuses personnes pendant le mois du ramadan , peut-on lire sur le site web du groupe de travail. Il est recommandé à chacun de se faire vacciner dès qu'il est admissible et sans attendre.

Il n'est pas nécessaire de manger avant ou juste après la vaccination. Rester hydraté et manger des sahurs [repas avant le lever du soleil] nourrissants nous aidera à rester en bonne santé pour les activités du ramadan, y compris la vaccination , peut-on lire sur le site web.

Le groupe de travail précise que les personnes sont autorisées à interrompre le jeûne si elles ressentent des effets secondaires après avoir été vaccinées et si elles pensent que ces effets vont s'aggraver.

D’après les informations de Sara Jabakhanji, CBC News