L'augmentation des cas de variants de la COVID-19, l'isolement préventif et les cours en ligne sont tous des éléments qui peuvent être difficiles à traverser au quotidien pour les familles.

Me Anne-Marie Coutu, notaire et médiatrice familiale à Sherbrooke, observe dans sa pratique une demande accrue de la part de couples, qui se séparent ou qui ont l'intention de se séparer.

Me Coutu explique qu'elle gère plusieurs dossiers juridiques, mais que des couples la consultent aussi pour tenter de sauver les meubles. Selon elle, la pandémie a entraîné beaucoup de détresse chez les parents.

En médiation familiale, Me Coutu propose aux couples différentes stratégies pour avoir un climat sain et apaiser les tensions, insistant sur l’importance de la résilience au quotidien.

Il faut apprendre à vivre avec la vie telle qu’elle est rendue en ce moment, et ne pas toujours comparer avec ce que c’était avant. Il faut aussi apprécier des bonheurs simples, et les parents doivent éviter le plus possible de laisser transparaître leur détresse devant les enfants.

Une citation de :Me Anne-Marie Coutu, notaire et médiatrice familiale à Sherbrooke