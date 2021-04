La Côte-Nord passe au palier d'alerte orange

Avec six infections supplémentaires qui se sont ajoutées depuis le dernier bilan et 44 cas actifs au total dans la région, Québec craint une propagation plus importante comme ce fut le cas dans certaines régions, dont le Bas-Saint-Laurent.

Le Palier 3 – Alerte introduit des mesures additionnelles en ciblant certains secteurs d’activité et milieux où le risque de transmission est jugé plus élevé. Ces secteurs font l’objet de restrictions, d’interdictions ou de fermetures de façon sélective. Extrait du site de l' INSPQInstitut national de santé publique du Québec

Pour la région qui était au palier d'alerte jaune, sans couvre-feu, cela signifie principalement le retour du couvre-feu à 21 h 30.

En zone orange, les contacts sociaux, soit des rencontres familiales ou entre amis, ne sont plus autorisés non plus. Les déplacements entre régions de paliers de couleur moins élevés, jaunes ou verts, sont interdits.

La Côte-Nord rejoint donc d’autres régions sociosanitaires comme l’Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’Estrie et la Mauricie–Centre-du-Québec qui doivent aussi appliquer les mesures du niveau d’alerte orange.