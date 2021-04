Le katajjaq est un jeu traditionnel d’expression orale. Il est pratiqué presque qu’exclusivement par des femmes. Deux Inuites se font face et se tiennent par les bras. Elles émettent en alternance des sons contrôlés par leur respiration.

Le rythme est harmonieux et les bruits de gorge produits imitent les éléments de la nature : vent, rivière, animaux, etc. Le jeu prend fin lorsque l’une des deux compétitrices rigole, bute sur un son ou simplement abandonne.

Le 27 mai 1985 à l’émission de radio Les belles heures, l’ethnomusicologue Nicole Beaudry explique les particularités du katajjaq.

Elle mentionne d’emblée que le katajjaq relève davantage du jeu de gorge que du chant de gorge.

On entend des patrons rythmiques, mais en fait chez les Inuits, la dimension de jeux est plus importante que la notion musicale.

Ce qui est important, c’est la régularité des sons qui sont parfois produits par les cordes vocales et qui parfois sont non voisés. Ce qui fascine l’ethnomusicologue, c’est que ces femmes inuites ont une maîtrise de leur voix absolument fabuleuse .

Le chant de gorge était pratiqué par les communautés inuites bien avant le premier contact avec les Européens.

C’est l’explorateur William Edward Parry qui en fait mention pour la première fois dans un récit de voyage publié en 1824.

La tradition s’est étiolée en raison de l’évangélisation des communautés du Nord et de l’interdiction de pratiquer les jeux vocaux par les missionnaires. Mais vers les années 1970, la pratique tend à renaître.

À l’émission Aujourd’hui du 23 juin 1969, le journaliste Jean Ducharme présente un reportage sur la vie des Inuits de Frobisher Bay et de Resolute Bay.

On assiste à une démonstration de jeu de gorge. En émettant les sons, les deux femmes inuites racontent l’histoire d’amour d’oies sauvages.

Sarah Beaulne et Lydia Etok se sont donné comme mission de faire découvrir cet art ancestral inuit un peu partout au pays.

Le 9 avril 2001, elles rencontrent la journaliste Myriam Fimbry pour l’émission radiophonique Macadam tribu.

À cette époque, les deux jeunes femmes sont étudiantes et pratiquent le chant de gorge depuis quatre ans. Les deux se considèrent comme des joueuses débutantes.

Je ne voulais pas sortir des sons comme ça, ça me gênait. Je l’ai essayé et j’en fais depuis ce temps. (…) Je suis fière et j’aime ça.

Une citation de :Sarah Beaulne, Puvirnituq