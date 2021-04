Une rencontre secrète à Queen’s Park avant l’annulation de l’UOF

Autour d’une grande table, d’autres leaders franco-ontariens complétaient le tableau : le président du Collège Boréal, Daniel Giroux, le recteur de l’Université Laurentienne, Pierre Zundel et son prédécesseur Dominic Giroux, branché via téléconférence.

La rencontre, jusqu’ici demeurée confidentielle, ne se résumait pas seulement à un exercice de courtoisie postélectorale, selon nos sources. Une proposition a aussi été mise de l’avant : écarter le projet de l’Université de l’Ontario français, financé un an plus tôt, au profit d’une alternative gérée par les universités bilingues, à Toronto.

La proposition n’était pas nouvelle. Cependant, ni le gouvernement libéral précédent ni le comité de planification qui a créé l’ UOFUniversité de l’Ontario français ne l’avaient retenue. En 2018, l'arrivée d’un nouveau gouvernement au pouvoir avait le potentiel de rebrasser les cartes. Les détails concernant ces discussions n'ont jusqu’ici jamais été dévoilés publiquement.

Ils sont venus vendre leur salade , se rappelle le directeur des affaires francophones de Caroline Mulroney à l’époque, Matthew Conway. Daniel n'a pas vraiment parlé, mais Jacques Frémont, Dominic Giroux et Pierre Zundel poussaient vraiment contre l’ UOFUniversité de l’Ontario français . Ils citaient beaucoup l’échec du Collège des Grands Lacs [défunt collège francophone à Toronto, NDLR]. Deux autres sources confirment la nature de ces discussions.

On ne disait pas que les programmes de l’ UOFUniversité de l’Ontario français n’étaient pas bons, mais que nous, on serait prêts à répondre aux besoins [du marché] , se défend Pierre Zundel. On disait : on [les universités bilingues] est déjà accréditées et on a la possibilité d’offrir des programmes en français dans des domaines en haute demande, comme les soins infirmiers, à Toronto .

Trois semaines plus tard, la province éliminait, à la surprise générale, l’ UOFUniversité de l’Ontario français et le Commissariat aux services en français, citant des raisons budgétaires. En coulisses, le bureau de Caroline Mulroney anticipait la vague de protestation qui allait déferler en Ontario français et réverbérer jusqu’à Québec et Ottawa.

Les positions du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, au début de son mandat, ont réveillé la fierté francophone partout au pays. Photo : La Presse canadienne / PATRICK DOYLE

Dans un courriel envoyé le « jeudi noir » 15 novembre 2018, dont Radio-Canada a obtenu copie, Matthew Conway écrivait à un stratège conservateur avoir demandé à Jacques Frémont et à ses homologues d’appuyer publiquement la décision du gouvernement Ford.

J’ai écrit aux autres qui étaient à la réunion d’octobre avec la ministre. Je comprends qu’ils ne voulaient pas être vus comme étant contre le projet, mais du support pour la position du gouvernement aiderait la ministre grandement , écrivait l'ex-bras droit de Mme Mulroney aux affaires francophones, qui a depuis quitté son poste.

Joint au téléphone, Matthew Conway dit que le ton de ce courriel se voulait sarcastique. C’était ma façon de dire, eille! Vous avez eu ce que vous vouliez! Vous pourriez au moins le dire au lieu de laisser la ministre seule à défendre l'indéfendable! Mais je ne me faisais pas d'illusions . Mme Mulroney, dit-il, avait plutôt tenté de dissuader son gouvernement d’annuler l’ UOFUniversité de l’Ontario français . Il y en a beaucoup qui célébraient la décision. Nous n’étions pas parmi ceux-là .

La ministre Mulroney ne commente pas cette version des faits, mais confirme par courriel que la rencontre n’a pas eu d’impact sur la décision difficile . À l'arrivée au pouvoir de son gouvernement, ajoute-t-elle, les coffres de la province étaient vides . Selon une source gouvernementale, la ministre a étudié l’alternative des recteurs, mais a ultimement déterminé qu’elle ne mènerait pas à une gouvernance par et pour les francophones .

Les discussions ont porté notamment sur les risques d'une concurrence accrue qui risquerait de fragiliser encore davantage tout le secteur postsecondaire en français en Ontario , écrit la porte-parole de l’Université d’Ottawa par courriel. Jacques Frémont et son homologue auraient tout de même proposé de collaborer avec l’ UOFUniversité de l’Ontario français pour livrer des programmes en français, tient à préciser Isabelle Mailloux-Pulkinghorn.

Daniel Giroux confirme pour sa part avoir discuté de plusieurs dossiers avec la ministre, dont la volonté du Collège Boréal de livrer des programmes conjoints avec les universités.

L’intervention d’Ottawa avait permis de remettre sur les rails le projet de l’ UOFUniversité de l’Ontario français . Plus récemment toutefois, le petit nombre d’inscriptions à l’ UOFUniversité de l’Ontario français et les difficultés financières de la Laurentienne ont relancé des débats sur l'avenir et le financement des institutions postsecondaires francophones en Ontario.

Le Kool-Aid de Dyane Adam

Jacques Frémont, mais en particulier Dominic Giroux, s’étaient d’ailleurs déjà prononcés en défaveur de la création d’une nouvelle université francophone à Toronto sous les libéraux, selon des messages et une lettre obtenus par Radio-Canada.

En effet, Dominic Giroux serait intervenu auprès de hauts fonctionnaires du gouvernement ontarien en 2017 pour leur dire que, selon lui, l’ UOFUniversité de l’Ontario français serait un échec . Parmi eux, le Secrétaire du Conseil des ministres de l’époque Steve Orsini, des sous-ministres et des sous-ministres adjoints et au moins un élu.

Dans des messages envoyés en 2018, l’ancien recteur de la Laurentienne écrivait aussi que le gouvernement Wynne avait trop bu le Kool-Aid de Dyane Adam , la présidente du conseil de planification de l’ UOFUniversité de l’Ontario français .

Dyane Adam et la député ontarienne Amanda Simard à l'émission Tout le monde en parle en 2018. Photo : Avanti Groupe

Ce sera l’échec du Collège des Grands Lacs 2.0. , poursuivait-il. D’ailleurs, dans une lettre envoyée en mars 2017 à Dyane Adam, Jacques Frémont et Dominic Giroux lui déconseillaient de créer une nouvelle université à Toronto en citant justement le Collège des Grands Lacs.

Depuis 1967, toutes les nouvelles institutions postsecondaires en Ontario sauf une ont été créées par l’évolution d’institutions existantes. La seule exception à cette approche fut la création du Collège des Grands Lacs en 1995. Grands Lacs a cessé ses opérations en 2002 .

Dans la lettre, les recteurs se disaient prêts à collaborer avec une nouvelle institution, mais conseillaient un modèle géré par leurs universités. Au final, Mme Adam a préconisé la création de l’ UOF UOF avec de nouveaux baccalauréats, dont en études de la pluralité humaine.

Une dernière tentative

Deux ans plus tard, la veille de la signature de l’entente entre Ottawa et l’Ontario qui allait finalement sauver l’ UOFUniversité de l’Ontario français , Dominic Giroux est intervenu de nouveau. Je comprends mal l’empressement du gouvernement de conclure une entente de 126 millions vouée à l’échec , écrivait-il au directeur des affaires francophones de Caroline Mulroney en privé sur Twitter.

L’ UOFUniversité de l’Ontario français va échouer sans la masse critique [d’étudiants], sans transfert d’actifs, sans programmes à gros volume (ex. sciences infirmières, service social, affaires) [...] Achetez-vous du temps , ajoutait Dominic Giroux. La réponse de Matthew Conway était sans équivoque : Avec respect, vous n’êtes pas impliqué dans le dossier.

Dominic Giroux est aujourd'hui à la tête de l'hôpital Horizon Santé-Nord. Photo : Twitter / @HSN_Sudbury

Malgré ces messages, Dominic Giroux, qui est aujourd'hui PDG de l'hôpital Horizon Santé-Nord de Sudbury, nie catégoriquement avoir exercé des pressions. Permettez-moi d'être très clair : je n'ai pas sollicité de rencontres ou de conversations avec les décideurs provinciaux sur ce sujet. Toutes les opinions partagées ont été sollicitées .

M. Giroux n’a pas voulu dire s’il épousait aujourd’hui les mêmes opinions. Maintenant que les gouvernements provincial et fédéral ont pris leur décision, je crois qu’il nous incombe, en tant que communauté, d’aider à assurer le succès de la nouvelle université .

Du côté de la province et de l’Université de l’Ontario français, le débat est clos depuis longtemps. L’ UOFUniversité de l’Ontario français ne réagira pas au regard d’événements de l’ordre du passé. À quelques mois de l’ouverture officielle, l’équipe se concentre sur le travail qu’elle a à faire , écrit Élodie Grange.