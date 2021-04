Le tournoi de la Coupe Memorial encore annulé

L'édition 2021 devait avoir lieu en Ontario. Les villes d'Oshawa et Sault-Sainte-Marie étaient toujours en lice pour l'accueillir.

Décrit comme l'un des trophées les plus difficiles à gagner dans le monde du sport, la Coupe Memorial est disputée lors d'un tournoi qui réunit l'équipe de la ville hôtesse et l'équipe championne de chacune des trois ligues qui forment la LCH, soit la Ligue de hockey junior majeur du Québec ( LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec ), la Ligue de hockey junior de l'Ontario (OHL) et la Ligue de l'Ouest (WHL).

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, la LCHLigue canadienne de hockey a indiqué qu'elle a reporté cette décision aussi longtemps que possible dans l'espoir que les circonstances seraient plus favorables .

Cette décision a été prise sur la base des limites imposées dans les déplacements, les restrictions aux frontières et les exigences de quarantaine qui rendent impossible l’identification de champions de ligue , a ajouté le président de la LCH, Dan Mackenzie, par voie de communiqué.

Les décisions concernant les dates et l'hôte du tournoi de la Coupe Memorial en 2022 seront rendues prochainement, annonce aussi la LCHLigue canadienne de hockey .

Plus de détails à venir.