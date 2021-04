Air Canada ne reviendra pas à l’aéroport de Val-d’Or

Le transporteur aérien confirme que 13 dessertes provisoirement fermées seront rétablies au plus tard le 1er juin, mais aucune au Québec.

Pour ce qui est de Val-d’Or, Mont-Joli, Gaspé, Baie-Comeau, les Îles-de-la-Madeleine et Wabush, Air Canada dit vouloir conclure des ententes interlignes avec des transporteurs régionaux tiers.

Le maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil, entrevoit tout de même cette nouvelle avec optimisme.

Les choses se bousculent, reconnaît-il. On n’a pas fini d’en discerner les tenants et aboutissants, mais si Air Canada procède avec une entente avec un transporteur établi, comme par exemple Air Creebec, ça va être gagnant-gagnant pour tout le monde, y compris les usagers.

Pour Pierre Corbeil, la possibilité d’avoir accès à une connexion à Montréal vers des destinations ailleurs au Canada, aux États-Unis ou partout dans le monde est l’un des éléments clés recherchés par la clientèle.

Dans une étude réalisée par la Conférence des préfets, les principales attentes des utilisateurs étaient la fiabilité, la connectivité et le prix, rappelle-t-il. On semble avoir un alignement de planètes qui se dessine. J’entrevois une embellie qui va graduellement s’installer. Les services vont être différents, mais ils vont répondre aux attentes en termes d’accessibilité, de prix, d’horaire et de connectivité rendu à Montréal.

Un nouveau joueur

Cette annonce d’Air Canada survient une semaine après celle de la compagnie PAL, qui annonce trois départs de Val-d’Or vers Montréal à compter de la fin mai.

Pour Louise Beaulieu, directrice générale de l’Aéroport régional de Val-d’Or, la pilule du départ d’Air Canada pourrait être plus facile à avaler.