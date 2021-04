Legault prolonge les mesures d'urgence dans trois régions

Le premier ministre François Legault prolonge jusqu'au 25 avril les mesures d'urgence dans la Capitale-Nationale, dans Chaudière-Appalaches et en Outaouais. Il s’inquiète de la situation devenue « grave avec la hausse des cas et des hospitalisations ».

Dans ces trois régions, le couvre-feu va demeurer à 20 h 00, les commerces non essentiels resteront fermés et l'apprentissage se poursuivra en ligne pour les élèves du primaire et du secondaire. En outre pour l'Outaouais et Chaudière-Appalaches, toutes les municipalités de la région devront adopter ces règles à partir de jeudi.

Le gouvernement et la santé publique n'excluent pas de devoir fermer les écoles à Montréal et à Laval si la situation, qui est actuellement stable mais élevée , devait s'aggraver.

François Legault a annoncé également le passage de la Côte-Nord de la zone jaune à la zone orange, ce qui signifie le retour du couvre-feu à 21 h 30 et la fin des rassemblements autorisés.

On doit donner un coup pour freiner la troisième vague. Une citation de :François Legault, premier ministre du Québec

La province rapporte mardi 1490 nouveaux cas, une légère baisse par rapport au bilan des derniers jours. On déplore aussi 12 décès supplémentaires et une hausse de 13 admissions dans les hôpitaux, pour un total de 643.

Tout le monde doit rester prudent, surtout les jeunes , a souligné le premier ministre, qui a mentionné que les masques seront désormais obligatoires à l'extérieur, dès que deux personnes d'une bulle différentes sont à moins de deux mètres. Une fois assis, au parc pas exemple, le masque pourra être retiré si la distance de deux mètres est respectée.

Pendant ce temps, la campagne de vaccination va bon train. Deux millions de doses des différents vaccins ont été administrées dans la province, selon le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Toutes les catégories 8 et 9 pourront prendre rendez-vous sur Clique Santé à partir de demain partout au Québec. Une citation de :Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Il s'agit de malades chroniques et les travailleurs essentiels.

Un premier cas de thrombose lié à AstraZeneca

Par ailleurs, le ministère de la Santé du Québec a confirmé qu'un premier cas de thrombose lié au vaccin d'AstraZeneca a été recensé dans la province.

Dans un communiqué, il indique que la personne en question a été prise en charge par le réseau de la santé et récupère maintenant à son domicile. Sa vie n'est pas en danger.

Le ministère rappelle que les cas de thrombose sont rares, soit environ 1 sur 100 000 personnes vaccinées, et que les risques d'être infecté par la COVID-19 et de développer des complications sont plus élevés.

Le vaccin d'AstraZeneca est administré aux Québécois de 55 ans et plus.

Par ailleurs, le vaccin Johnson & Johnson fait lui aussi partie des vaccins à risque de thrombose et son administration est actuellement suspendue aux États-Unis. Le Québec qui doit bientôt recevoir ses premières doses n'envisage pas que cela puisse causer des retards dans les objectifs de vaccination.

Plus de détails suivront.