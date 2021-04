Le maire Watson envisage un couvre-feu à 20 h dans les parcs

Alors que de grands rassemblements ont eu lieu pendant la fin de semaine dans des parcs à Ottawa, la Ville se prépare à sévir – et l’imposition d’un couvre-feu dès 20 h fait partie des options envisagées.

Malgré le fait qu’un ordre provincial de rester à la maison soit en vigueur, de nombreuses personnes se sont réunies notamment à la plage de Mooney’s Bay et au parc Vincent-Massey. Des fêtes ont eu lieu et des déchets ont été laissés derrière, comme des caisses de bière vide et des bouteilles de vitre cassées.

Ce weekend, la Ville a reçu plus de 420 signalements pour dénoncer le non-respect des consignes sanitaires dans des situations aussi variées que des joutes de volleyball, des rassemblements dans des Airbnb et dans des églises, a indiqué le maire d’Ottawa en entrevue à CBC, mardi matin.

Des bouteilles vides et des déchets ont été laissés au parc Vincent Massey le week-end dernier à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Ian Black

Par rapport aux fêtards de Vincent-Massey, Jim Watson n’a pas caché son indignation. S’installer avec des douzaines et des douzaines de bouteilles de bière, les casser sur le sol, faire la fête et avoir des contacts rapprochés avec d’autres personnes: c’est complètement inacceptable, et complètement irresponsable en pleine pandémie , a-t-il commenté.

Lundi, le maire a convoqué la police, l’administration municipale et la Commission de la capitale nationale (CCN) pour déterminer comment les règles seront appliquées de façon proactive dans les parcs. Il a aussi demandé à la police municipale de solliciter la collaboration de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), tandis que certains des quelque 200 parcs d’Ottawa, dont Vincent-Massey, sont de compétence fédérale.

La Ville n’a pas l'intention de complètement interdire l'accès à ses parcs, a ajouté Jim Watson, mais elle pourrait fermer certains espaces de stationnements si des gens s’y rassemblent. Les événements du weekend ont aussi mis en lumière le besoin d’y ajouter des poubelles et des réceptacles pour le recyclage, a-t-il dit.

À l’heure actuelle, les parcs municipaux ferment à 23 h.