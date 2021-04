Une scène extérieure pour remplacer la Guinguette cet été à Rouyn-Noranda

Selon la directrice générale du FME, Magali Monderie-Larouche, il n’était pas possible d’envisager un retour de la Guinguette pour cet été en suivant le modèle opéré avant la pandémie.

Étant donné les normes de la COVID-19 et la réalité qu’on vit en ce moment, c’est certain que ce n’est pas la Guinguette. La Guinguette, c’est un concept qui fonctionne bien sans pandémie. On était triste de ne pas avoir fait de spectacles estivaux l’an passé, alors on a voulu trouver une façon de pouvoir quand même offrir des spectacles tout l’été. C’est de là qu’est né notre projet de scène estivale à la presqu’île , explique-t-elle.

La Guinguette Chez Edmund sera remplacée par un projet de scène extérieure pour l'été 2021. Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Un service de bar sera également offert, dans le respect des mesures sanitaires en place.

On est quand même le FME! On veut que les gens, même s’ils ne sont pas là longtemps, aient l’esprit à la fête! Une citation de :Magali Monderie-Larouche

Selon la directrice générale, l’objectif du projet de scène estivale consiste à offrir deux soirs de spectacle par semaine, de la fin juin jusqu’à la fête du Travail.

Le Festival de musique émergente prévoit présenter le projet plus en détail et dévoiler la programmation lors du mois de mai prochain.