Le saut à ski pourrait revivre rapidement en Outaouais

Une récente rencontre avec les dirigeants du centre de ski et le directeur de la haute performance de Saut à Ski Canada, Nikolai Petrov, s’est bien déroulée et des athlètes pourraient être formés aussi vite que l’automne prochain.

Ils nous ont octroyé un certain territoire [sur la piste slalom] où il y avait déjà eu du saut à ski. Tout a été démoli, mais on pourrait facilement aménager la piste. Il ne reste presque rien à faire pour le 20 m parce qu’il y a eu des travaux récemment. Le travail serait minime, un peu de remplissage et on est équipé pour ça , dit Jean Séguin, qui précise qu’on a aussi proposé d’aménager le bas de la piste Marshall.

L'analyste des épreuves de saut à ski, Jean Séguin Photo : Radio-Canada

Selon l’ancien skieur, l’endroit proposé est le meilleur étant donné l’orientation de la piste.

Le soleil arrive tard à cet endroit. La préparation des tremplins se fait tous les jours alors c’est mieux pour travailler la neige et elle se conserve mieux. Ce site a été bien choisi il y a plus de cent ans alors on va réutiliser l’endroit , ajoute Séguin.

L’homme de 55 ans se rendra à Camp Fortune avec un arpenteur et un autre ancien athlète, Pavol Skvaridlo, au cours des prochaines semaines.

Un athlète fait un saut à ski. Photo : Getty Images / technotr

On va arriver avec un rapport pour les propriétaires et la CCNCommission de la capitale nationale pour que tout le monde soit content et que ce soir une situation gagnante, gagnante, gagnante. Une citation de :Jean Séguin, ancien athlète et entraîneur de saut à ski

Un retour vers les belles années du saut à ski

Le projet de ramener le saut à ski en Outaouais émane du désir de la Fédération internationale de ski de repopulariser ce sport au Canada. Les sites de saut sont peu nombreux au Canada.

Jean Séguin aurait aimé aménager une piste urbaine, près du Lac-des-Fées, mais il vivra très bien avec l’option du Camp Fortune, où il a dirigé un club, l’Envol, jusqu’en 1994.

J’ai entraîné le club pendant environ 15 ans. J’étais fondateur du club. C’était dommage de le voir s’éteindre , mentionne Séguin.

L'ancien athlète en saut à ski, Jean Séguin, lors d'une épreuve dans les années 80 Photo : Courtoisie/Jean Séguin

Pour lui, la région représente un beau potentiel pour développer les skieurs de demain.

Je veux pas qu’on s’emballe tout de suite avec de gros tremplins de 90 m et 120. C’est vraiment de partir à la base, créer un programme de saut à ski qui aide la relève un jour , souligne celui qui était réserviste aux Jeux de Sarajevo et qui veut éviter de tomber trop rapidement dans le sport élite.