COVID-19 : 1490 nouveaux cas et 12 décès de plus au Québec

La santé publique du Québec recense mardi 1490 nouveaux cas, 12 décès supplémentaires et 13 hospitalisations de plus.

De ces décès, trois sont survenus dans les dernières 24 heures, huit entre le 6 et le 11 avril et un avant le 6 avril.

Du côté des hospitalisations, les autorités sanitaires font état d'une hausse de 13 patients, pour un total de 643. De ce nombre, 150 personnes se trouvent aux soins intensifs, donc 8 de plus que la veille. Il y a une semaine, les hôpitaux comptaient 100 malades de la COVID-19 de moins.

En tout, 28 046 prélèvements ont été réalisés lundi. Actuellement, le taux de positivité des prélèvements étudiés reste stable au Québec, à 4,4 %. En comparaison, le taux de positivité des prélèvements avoisine actuellement les 10 % en Ontario.

En outre, la part des variants au sein des échantillons positifs est passé de 71 % le 7 avril, à 66 % le 11 avril.

L’évolution de la pandémie au Canada

Tout comme les jours précédents, la ville de Québec se retrouve en tête des régions les plus touchées, avec 3093 cas actifs, soit l'équivalent de 407 cas pour 100 000 habitants.

Chaudière-Appalaches et l'Outaouais comptent respectivement 1498 cas actifs (347 pour 100 000 habitants) et 1113 cas actifs (275 pour 100 000), loin devant Laval (169 cas pour 100 000) et Montréal (164 pour 100 000 habitants).

COVID et écoles : +2 % au privé et +119 % au public

Le nombre d'éclosions est actuellement de 995 au Québec (+19 en 24 heures). C'est dans les milieux de travail qu'on retrouve le plus grand nombre d'éclosions actives, soit 583. Il s’agit d’une hausse de 39 % en dix jours.

Dans le réseau scolaire, la santé publique recense 245 éclosions (+8 % en dix jours). Depuis la fin de la semaine de relâche, il y a un mois, le nombre de cas actifs dans les écoles a été presque multiplié par deux. Fait notable, si le nombre de cas n'a augmenté que de 2 % au privé, dans le réseau scolaire public la hausse est de 119 % durant cette période.

Cette différence peut-elle être liée à une meilleure ventilation et à la plus grande ouverture des écoles privées face à la présence de purificateur d'air? La Fédération des établissements d'enseignement reste prudente et préfère plutôt parler d'une situation « circonstancielle ». Au moment de publier, le Ministère de la santé et des Services sociaux n'avait pas répondu à nos questions.

Archives Photo : Radio-Canada

Des centres pour aînés dans le rouge malgré la vaccination

Sur le front de la vaccination, les autorités de santé publique rapportent que 56 620 doses ont été inoculées samedi, ce qui porte le total à 2 005 106 depuis le début de la campagne de vaccination.

« Deux millions de doses de vaccins ont été administrées au Québec. C’est 1 Québécois sur 4 qui a reçu sa 1ère dose! », s'est félicité sur Twitter le ministre de la Santé, Christian Dubé.

On voit l’impact positif du vaccin dans nos CHSLD et RPA. On sait que le fil d’arrivé approche dans chacune de nos vies. Une citation de :Christian Dubé, ministre de la Santé

Même si le taux de vaccination est de 80 % chez les 70-79 ans et de 85 % chez les 80 ans et plus au Québec, deux CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée sont de nouveau en situation jugée critique depuis quelques jours.

Il s'agit du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de L'Assomption (36 % des résidents ont attrapé la COVID récemment) et du Centre d'hébergement Marguerite-Adam, en Montérégie (32 % des patients ont la COVID).

Deux résidences pour aînés de la région Chaudière-Appalaches sont elles aussi aux prises avec la COVID-19. Il s'agit de la Résidence Marie-Pier (46 % de résidents atteints) et de la RPA Beauséjour (33 % de clients positifs).