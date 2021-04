Le vaccin AstraZeneca disponible dans des pharmacies de l'Estrie

Des plages horaires sont désormais affichées sur le site www.clicsanté.ca pour ces pharmacies, et d'autres devraient l'être prochainement.

Au total, 54 pharmacies de la région offriront la vaccination, et le vaccin Moderna s'ajoutera à l'offre.

Ça commence tranquillement avec le vaccin AstraZeneca , indique Benoît Morin, président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, au micro de l’émission Par ici l’info. Ce vaccin est arrivé un peu plus tôt.

La pharmacie Catherine Néron, à Magog, est l'une de ces pharmacies où la vaccination est entamée depuis 9 h, aujourd'hui. La pharmacie a reçu 200 doses du vaccin AstraZeneca, et 45 personnes pourront s'y faire vacciner chaque jour.

À Sherbrooke, le pharmacien Allan Haddad recevra 600 doses du vaccin d’Astrazeneca ce mardi. Une cinquantaine de vaccins seront administrés dès le lendemain, entre 8 h 30 et 17 h. On prévoit des plus grosses journées pour jeudi et vendredi , explique-t-il. Le pharmacien compte les écouler rapidement et espère recevoir de nouvelles doses par la suite. On s'attend à en recevoir jusqu’à ce que les grossistes nous disent qu’ils n’en ont plus , poursuit le pharmacien sherbrookois.

Tous mes collègues aux États-Unis vaccinent depuis très longtemps. Ici, c’est très nouveau au Québec [...] On a une demande élevée, alors on veut aider la population de Sherbrooke le plus possible. Une citation de :Allan Haddad, pharmacien

Benoît Morin précise que les vaccins AstraZeneca pourront être administrés à des personnes de 55 à 79 ans, sans restrictions.

Moderna attendu d'ici une semaine

Des doses du vaccin de Moderna devraient quant à elles arriver dans les pharmacies d’ici la fin de semaine, voire la semaine prochaine. Tout dépendra des livraisons , souligne Benoît Morin. En ce qui concerne ce vaccin, les personnes qui pourront en bénéficier sont celles qui sont âgées de 60 ans et plus, ainsi que les travailleurs de la santé.

La pharmacie d'Allan Haddad devrait recevoir 600 doses de Moderna à partir de la semaine prochaine. À la pharmacie de Catherine Néron, une commande de ce vaccin a été passée.