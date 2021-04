De graves lacunes révélées dans les enquêtes sur les personnes disparues à Toronto, selon un rapport

L'ancienne juge de la Cour d'appel de l'Ontario, Gloria Epstein, à la tête de cet examen indépendant des pratiques policières en matière d'enquêtes sur les personnes disparues depuis 2018, estime que le corps policier de la Ville Reine doit faire mieux et fait une série de recommandations pour tenter d'y remédier.

Dans ce rapport de plus de 1000 pages, elle propose de redéfinir le rôle de la police dans certains éléments de l'enquête en encourageant une plus grande participation des civils et des organismes sociaux lorsque cela est justifié .

Discrimination et manque de communication

Pour comprendre la raison pour laquelle les enquêtes n'ont pas été aussi efficaces qu'elles auraient pu l'être, il faut prendre en compte les préjugés systémiques, la discrimination et la différence de traitement , souligne le rapport.

Depuis la disparition et la mort de huit hommes liés au village gai de Toronto, entre 2010 et 2017, le lien de confiance déjà détérioré entre la communauté LGBTQ+ et le Service de police de Toronto n’a fait que se briser davantage. De ces huit victimes, six étaient racisées.

Les victimes de Bruce McArthur. De gauche à droite, haut en bas : Skandaraj Navaratnam, Andrew Kinsman, Selim Esen et Abdulbasir Faizi; Kirushna Kumar Kanagaratnam, Dean Lisowick, Soroush Mahmudi et Majeed Kayhan Photo : Radio-Canada / John Fraser/CBC News

Dans certains cas, il y a eu de graves lacunes dans les enquêtes ou un manque d'attention qui ont rendu ces cas plus difficiles à résoudre , estime la juge Gloria Epstein.

Certains agents avaient des idées préconçues ou stéréotypées sur la communauté LGBTQ2S+. Parfois, leurs perceptions ont entravé leur travail , affirme-t-elle dans son rapport.

Le détective du Service de police de Toronto, Hank Idsinga, a mené l'enquête sur le tueur en série Bruce McArthur. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Elle détermine que le manque de communication et de clarté a alimenté une profonde méfiance des membres du public, souvent marginalisés, envers les autorités du Service de police de Toronto.

La police n'a pas tenu le public informé de ce qu'elle faisait. Ce manque de communication a renforcé l'impression largement répandue que la police n'a rien fait , écrit la juge Gloria Epstein.

Elle ajoute que cette méfiance de longue date n'est peut-être pas directement liée aux cas de personnes disparues, mais qu'elle est souvent enracinée dans un parti pris ou une discrimination systémique.

Les enquêteurs n'ont aussi pas tenté de surmonter les obstacles qui ont empêché certains témoins de se présenter , selon la juge.

La juge Gloria Epstein précise qu'il faut accorder à ces cas la priorité qu'ils méritent .

Les recommandations pour plus de formation ou une plus grande diversité dans les rangs des services de police sont importantes, mais [...] ne représentent plus une réponse adéquate aux problèmes identifiés par cet examen , peut-on lire.

Les auteurs du rapport espèrent que ces lignes directrices et recommandations permettront de reconstruire ces relations en les fondant sur la confiance et le respect mutuel .

En plus d'avoir rencontré 235 personnes incluant 55 policiers, le comité d'examen a examiné plus de 86 000 pages de documents concernant notamment des pratiques et politiques au sein du corps policier.

Le rapport de cet examen indépendant devait initialement être publié avant la fin du mois de janvier 2021.

