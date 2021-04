Une nouvelle espèce d'hermine à Haida Gwaii, en Colombie-Britannique

Après plus de 300 000 ans isolé sur un archipel au large de la Colombie-Britannique, un petit animal devient une nouvelle espèce distincte : l’hermine haidarum, aussi appelée l’hermine haida.

L’animal était déjà considéré comme unique et catalogué comme étant l’hermine de la sous-espèce haidarum. Elle vit à Haida Gwaii et sur l’île du Prince of Wales, dans le sud de l’Alaska.

Après avoir examiné son ADN et son crâne, des scientifiques de l’Université du Kansas notent qu’il est à ce point différent des autres hermines qu’il est maintenant considéré comme étant sa propre espèce.

Nous avons utilisé l'ADN et la morphologie du génome entier pour comprendre qu'il existe différentes espèces et non une seule , explique Jocelyn Colella, une biologiste de l'évolution.

Le crâne de l'hermine haidarum est plus allongé que d'autres espèces d'hermines. Photo : Offerte par Jocelyn Colella

Un rare exemple d'hybridation

L'hermine haïda a non seulement un crâne plus allongé, dit-elle, mais l'ADN du mammifère est une combinaison d'espèces hermines que l'on trouve ailleurs en Amérique du Nord et dans l'Eurasie.

Il semble que ce soit le résultat d'un événement de métissage ou d’hybridation entre ces groupes qui s'est produit il y a environ 375 000 ans et depuis lors, il est probablement resté coincé dans les îles , croit la chercheuse.

L’hybridation se produit généralement dans le monde végétal, observe Jocelyn Colella. Il n’y a pas beaucoup de preuves de ce phénomène dans le monde animal parce qu'il est rare et exceptionnellement inhabituel .

Nous voyons rarement les chromosomes de différents mammifères bien s'agencer , indique la scientifique, qui croit que cela s’est produit il y a bien longtemps, alors que les groupes étaient à proximité.

L’archipel de Haïda Gwaii, situé au nord-ouest de la Colombie-Britannique, est composé d’environ 150 îles. Photo : Radio-Canada / Anaïs Elboujdaïni

D'autres espèces distinctes?

Cette découverte nourrit l'optimisme des chercheurs qui espèrent trouver d’autres espèces uniques dans les archipels Haida Gwaii et sur l’île Prince of Wales.