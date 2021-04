Début des travaux en mai pour l’aréna et le centre récréatif de Témiscouata-sur-le-Lac

À Témiscouata-sur-le-Lac, le contrat pour la construction du nouvel aréna et du centre récréatif a été octroyé à Construction Citadelle lors de la séance du conseil municipal lundi soir. L’entreprise avait déposé une soumission d’un montant de près de 18,5 millions de dollars.

Construction Citadelle était le seul soumissionnaire pour ce projet qui a fait l’objet de nombreux débats à Témiscouata-sur-le-Lac. Lors d’un référendum sur le sujet, en novembre, les deux tiers des participants avaient finalement donné leur appui à la construction des deux bâtiments.

Le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Gaétan Ouellet, rappelle que la Ville doit contracter un règlement d’emprunt de 21,5 millions de dollars pour mener à bien ce projet.

C’est un soumissionnaire qui était à l’intérieur de nos prévisions et qui était conforme, donc [lundi] soir, on était fort heureux, raconte-t-il, en entrevue à l'émission Info-réveil. Même avec la COVID, qui nous faisait anticiper des hausses, avec le prix des matériaux, là, on a un contracteur qui est capable de porter ces variations-là.

Le contrat octroyé à Construction Citadelle inclut également la démolition de l’aréna Jacques-Dubé, la construction de jeux d’eaux et de cuisines communautaires, entre autres.

Le nouvel aréna de Témiscouata-sur-le-Lac pourrait ressembler à ceci. Photo : Ville de Témiscouata-sur-le-Lac

Le maire Ouellet précise que ce projet à deux adresses devrait ajouter un maximum de 39 $ sur le compte de taxes municipales d’une résidence moyenne. La Ville souhaite toutefois développer des partenariats pour un total de 2,2 millions de dollars afin de réduire l’impact sur les résidents.

On a une zamboni, on a bien des choses au niveau de l’aréna qui pourront être offertes en partenariat, explique-t-il. À chaque million de partenariats qu’on va chercher, ça réduit le 39 $ de 18 $.

Le début des travaux est prévu en mai et l'inauguration des deux nouveaux bâtiments devrait avoir lieu à l'été 2022.