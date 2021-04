Corps titan : la résilience d’une cycliste frappée par un poids lourd

Le 28 mai 2013 au matin, un poids lourd frappe Audrey Talbot alors qu’elle se rend à vélo chez une amie. La comédienne survit à l’accident, mais doit passer presque une année à l’hôpital, puis plusieurs années en rééducation.

Je me suis aperçue que je ne serais plus jamais la même. Je m’accrochais au fait de traverser toutes ces étapes pour reprendre la vie où je l’avais laissée [avant mon accident]. Pour me rendre compte que ce ne sera pas possible.

Une citation de :Audrey Talbot, en entrevue à Catherine Richer au 15-18