Journée de recrutement pour la campagne de vaccination massive

Une ligne téléphonique dédiée à cet objectif sera accessible entre 12 h et 17 h au 1-833-704-0222. Des recruteurs seront au bout du fil pour répondre aux questions et enregistrer les candidatures.

Comme la campagne de vaccination devrait s’accélérer sous peu, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux souhaite doubler le nombre d’employés embauchés jusqu’à maintenant dans les centres désignés du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Ce n’est pas parce qu’on en manque présentement, mais on planifie notre été. On veut faire du volume, donc on recrute.

Une citation de :Marc Thibault, responsable de la vaccination, CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean